Пожилая пара из России покорила мир своей фотосессией на пляже

Новости России. Пожилая пара из модельного агентства элегантного возраста Oldushka стала героями романтической фотосессии, которая покорила весь мир.

Жители Санкт-Петербурга Сергей Арктика и Валентина Ясень снялись в проекте фотографа Ирины Недялковой, чьей специализацией является романтическая, свадебная и детская съемка.

Снимки стали популярными – съемку растиражировали многие издания, в том числе и зарубежные, а в соцсетях появились трогательные посты, которые стремительно распространялись среди пользователей.

Фотографии были сделаны в Санкт-Петербурге в рамках фотофестиваля. Об этом сообщила на своей странице в Instagram автор снимков. Также фотограф выложила видеоролик со снимками пары и трогательным стихотворением на свой канал на YouTube, где его посмотрели уже более 10 тысяч раз.