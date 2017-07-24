Пожилая пара из России покорила мир своей фотосессией на пляже

Новости России. Пожилая пара из модельного агентства элегантного возраста Oldushka стала героями романтической фотосессии, которая покорила весь мир.
Жители Санкт-Петербурга Сергей Арктика и Валентина Ясень снялись в проекте фотографа Ирины Недялковой, чьей специализацией является романтическая, свадебная и детская съемка.
Снимки стали популярными – съемку растиражировали многие издания, в том числе и зарубежные, а в соцсетях появились трогательные посты, которые стремительно распространялись среди пользователей.
Фотографии были сделаны в Санкт-Петербурге в рамках фотофестиваля. Об этом сообщила на своей странице в Instagram автор снимков. Также фотограф выложила видеоролик со снимками пары и трогательным стихотворением на свой канал на YouTube, где его посмотрели уже более 10 тысяч раз.
Об одной из самых известных российских моделей элегантного возраста мы уже писали. Ольге Кондрашёвой 71 год и моделью она стала случайно – здесь подробнее.