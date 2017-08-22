«У нас родилась девочка»: певица, выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева родила дочь

Российские издания в этом году дважды сообщали о том, что певица стала мамой. В первый раз такая информация появилась в феврале, во второй – в середине августа. О том, что на сей раз информация не подлежит сомнениям, подтвердил продюсер Юлии Максим Фадеев.



Максим Фадеев (запись в Instagram):

Всем привет. Ну вот пришло время, когда пришло время открыться. Значит, хочу сообщить всем новость. У нас очень хорошая новость. У нас, у Юли Савичевой, родилась дочка. Многие говорили об этом, особенно журналисты. Как мы уже понимаем, они же... Каждый день у нас Юля рожала. Журналисты это дело освещали, спасибо вам за это, журналисты... Ну а теперь реальная новость. Настоящая новость. У нас теперь девочка родилась!