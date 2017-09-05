«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»

В конце лета в Беларуси прошел отборочный тур на детское «Евровидение». По результатам этого конкурса нашу страну представит Хелена Мерааи. Вместе со своим педагогом Ольгой Дроздовой она заглянула в гости к программе «Утро. Студия хорошего настроения». ОБ ИМЕНИ Необычное имя, необычная фамилия для нашей страны…

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:

Меня зовут Хелена Мерааи. Мне 14 лет и я – белоруска. Родилась я в Беларуси. Папа – сириец, мама – белоруска. О КОНКУРСАХ Какие самые значимые конкурсы для тебя?

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:

Самые значимые, конечно же, – «Голос. Дети», «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна». Сейчас, понятно, детское «Евровидение» – самый крупный и масштабный музыкальный конкурс.

«Голос. Дети». Твой наставник был Дима Билан. Что ты почерпнула из участия в этом конкурсе? Какие эмоции, что тебе запомнилось? Хелена Мерааи:

Запомнилось… не то, чтобы волнение, а какой-то адреналин, который ощущаешь со сцены. Получаешь космический заряд от наставника, который поддержит всегда, подскажет что-то. Это было очень волнительно. Как он подбадривал? Что говорил?

Хелена Мерааи:

Он говорил: «Не волнуйся, все будет хорошо. Выдохни и иди петь». Говорил, что я похожа на Бейонсе, даже внешне. И потому мне сделали такую космическую прическу! О «ЕВРОВИДЕНИИ» Конкурс «Евровидение» очень жестокий. Особенно в формате нашей страны, где требования очень жестокие. Но ты не отговариваешь их от участия. Что ты им говоришь? Ведь там и провалы могут быть.

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:

Изначально я отговариваю. Вы подумайте, надо вам это или нет. Чаще всего участие детей в конкурах – это инициатива родителей. В данном случае очень хотел ребенок. А бывает, что хотят родители. И я хочу сказать: кто бы из нашей страны не выиграл Национальный отбор, всегда будет половина людей, которая будет одобрять этот выбор, и вторая половина, которая не очень одобряет. Потому что всем бы хотелось, чтобы их ребенок представил, и я их понимаю. И даст Бог, все талантливые дети когда-нибудь прославят нашу страну на каких-то серьезных конкурсах. Просто так собраться на «Евровидение» и представлять страну – это невозможно. До этого нужно пройти – это мое мнение – какие-то серьезные конкурсы, проекты, чтобы был опыт собираться, не нервничать, выигрывать, проигрывать. Должны быть и шишки набитые где-то, чтобы их проанализировать. Просто так встать с кровати и сказать: «Я неплохо пою, я поеду!» – это неправильно, на мой взгляд. Сколько вы вместе сотрудничаете?

Ольга Дроздова:

Третий год. Девочка талантливая. И до меня у не были хорошие педагоги. Занимается она с 6 лет. Не знаю, почему у нас такие замечательные результаты. Говорят, у меня есть волшебная палочка, но я ее прячу и только некоторым достаю… На самом деле у нас есть лопата, она висит в студии. Все спрашивают, что это. Такая вот лопата, копать надо, копать! Постоянно копать! Работать! ОБ ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ НА ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ» Об отборе на «Евровидение». Чувствовалась конкуренция?

Хелена Мерааи:

Этот день мне запомнится на всю жизнь. Не только потому, что я победила, а потому, что, когда выходишь на эту сцену, думаешь: обычная сцена, большая, все нормально. Сейчас спою, отдам энергию и уйду. А выходишь на сцену – и чувствуешь такую поддержку из зала, тебе аплодируют, подбадривают, причем все участники. Неважно кто за кого болел, все подбадривали друг друга. Это очень круто. На сцене ты заряжаешься этой энергией и хочешь отдать ее в зал. Волнение, конечно, было.

Ольга Дроздова:

Много кто из конкурсантов искренне поздравил Хелену. Кто выступил автором, с кем делилась мыслями, для того, чтобы получился такой шедевр?

Хелена Мерааи:

Автор этой песни – Рита Дакота. Очень талантливая девушка, белоруска, бывшая участница «Фабрики звезд». И мне она сильно нравится как личность. Мы встретились на «Битве талантов» осенью 2016 года. Она была моим наставником и родилась идея поработать вместе. Ольга Дроздова:

Хелена ее очаровала. Она сказала, что для Хелены с удовольствием напишет песню. Хелена, ты песни конкурентов уже слышала? Хелена Мерааи:

Конкурентов лично знаю. Из России, Украины, Армении точно знаю. Песни сильные у всех. ОБ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ Как семья относится к твоему желанию быть артисткой?

Хелена Мерааи:

Папа изначально хотел, чтобы я окунулась с головой в учебу, работу. И говорил: «Что эти песенки? Хихоньки да хаханьки. Хотя сам поддерживал мою инициативу. И буквально на днях, после детского «Евровидения» он сказал мне: «Ты не будешь поющим стоматологом». Я говорю: «Да, папа, ты прав». Что бы ты сказала детям и подросткам?