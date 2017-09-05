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«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»

05 сентября 2017 14:18
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В конце лета в Беларуси прошел отборочный тур на детское «Евровидение». По результатам этого конкурса нашу страну представит Хелена Мерааи. Вместе со своим педагогом Ольгой Дроздовой она заглянула в гости к программе «Утро. Студия хорошего настроения».

ОБ ИМЕНИ

Необычное имя, необычная фамилия для нашей страны…

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-1

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:
Меня зовут Хелена Мерааи. Мне 14 лет и я – белоруска. Родилась я в Беларуси. Папа – сириец, мама – белоруска.

О КОНКУРСАХ

Какие самые значимые конкурсы для тебя?

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-4

Хелена Мерааи, представитель Беларуси на детском «Евровидении»:
Самые значимые, конечно же, – «Голос. Дети», «Маладыя таленты Беларусі» и детская «Новая Волна». Сейчас, понятно, детское «Евровидение» – самый крупный и масштабный музыкальный конкурс.

«Голос. Дети». Твой наставник был Дима Билан. Что ты почерпнула из участия в этом конкурсе? Какие эмоции, что тебе запомнилось?

Хелена Мерааи:
Запомнилось… не то, чтобы волнение, а какой-то адреналин, который ощущаешь со сцены. Получаешь космический заряд от наставника, который поддержит всегда, подскажет что-то. Это было очень волнительно.

Как он подбадривал? Что говорил?

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-7

Хелена Мерааи:
Он говорил: «Не волнуйся, все будет хорошо. Выдохни и иди петь». Говорил, что я похожа на Бейонсе, даже внешне. И потому мне сделали такую космическую прическу!

О «ЕВРОВИДЕНИИ»

Конкурс «Евровидение» очень жестокий. Особенно в формате нашей страны, где требования очень жестокие. Но ты не отговариваешь их от участия. Что ты им говоришь? Ведь там и провалы могут быть.

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-10

Ольга Дроздова, педагог по вокалу:
Изначально я отговариваю. Вы подумайте, надо вам это или нет. Чаще всего участие детей в конкурах – это инициатива родителей. В данном случае очень хотел ребенок. А бывает, что хотят родители. И я хочу сказать: кто бы из нашей страны не выиграл Национальный отбор, всегда будет половина людей, которая будет одобрять этот выбор, и вторая половина, которая не очень одобряет. Потому что всем бы хотелось, чтобы их ребенок представил, и я их понимаю. И даст Бог, все талантливые дети когда-нибудь прославят нашу страну на каких-то серьезных конкурсах.

Просто так собраться на «Евровидение» и представлять страну – это невозможно. До этого нужно пройти – это мое мнение – какие-то серьезные конкурсы, проекты, чтобы был опыт собираться, не нервничать, выигрывать, проигрывать. Должны быть и шишки набитые где-то, чтобы их проанализировать. Просто так встать с кровати и сказать: «Я неплохо пою, я поеду!» – это неправильно, на мой взгляд.

Сколько вы вместе сотрудничаете?

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-13

Ольга Дроздова:
Третий год. Девочка талантливая. И до меня у не были хорошие педагоги. Занимается она с 6 лет. Не знаю, почему у нас такие замечательные результаты. Говорят, у меня есть волшебная палочка, но я ее прячу и только некоторым достаю… На самом деле у нас есть лопата, она висит в студии. Все спрашивают, что это. Такая вот лопата, копать надо, копать! Постоянно копать! Работать!

ОБ ОТБОРОЧНОМ ТУРЕ НА ДЕТСКОЕ «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Об отборе на «Евровидение». Чувствовалась конкуренция?

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-16

Хелена Мерааи:
Этот день мне запомнится на всю жизнь. Не только потому, что я победила, а потому, что, когда выходишь на эту сцену, думаешь: обычная сцена, большая, все нормально. Сейчас спою, отдам энергию и уйду. А выходишь на сцену – и чувствуешь такую поддержку из зала, тебе аплодируют, подбадривают, причем все участники. Неважно кто за кого болел, все подбадривали друг друга. Это очень круто. На сцене ты заряжаешься этой энергией и хочешь отдать ее в зал. Волнение, конечно, было.

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-19

Ольга Дроздова:
Много кто из конкурсантов искренне поздравил Хелену.

Кто выступил автором, с кем делилась мыслями, для того, чтобы получился такой шедевр? 

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-22

Хелена Мерааи:
Автор этой песни – Рита Дакота. Очень талантливая девушка, белоруска, бывшая участница «Фабрики звезд». И мне она сильно нравится как личность. Мы встретились на «Битве талантов» осенью 2016 года. Она была моим наставником и родилась идея поработать вместе.

Ольга Дроздова:
Хелена ее очаровала. Она сказала, что для Хелены с удовольствием напишет песню.

Хелена, ты песни конкурентов уже слышала?

Хелена Мерааи:
Конкурентов лично знаю. Из России, Украины, Армении точно знаю. Песни сильные у всех.

ОБ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ

Как семья относится к твоему желанию быть артисткой?

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-25

Хелена Мерааи:
Папа изначально хотел, чтобы я окунулась с головой в учебу, работу. И говорил: «Что эти песенки? Хихоньки да хаханьки. Хотя сам поддерживал мою инициативу. И буквально на днях, после детского «Евровидения» он сказал мне: «Ты не будешь поющим стоматологом». Я говорю: «Да, папа, ты прав».

Что бы ты сказала детям и подросткам?

«У нас есть лопата, она висит в студии»: Хелена Мерааи и Ольга Дроздова о подготовке к детскому «Евровидению»-28

Хелена Мерааи:
Дорогие друзья! Я хочу вам пожелать огромной удачи и успеха во всем, что вы делаете. Если вы не поверите в себя, никто в вас не поверит. У вас за плечами должна быть огромная команда, которая будет вас всегда подбадривать, так как один человек в поле не воин. Помните, что каждый из вас – отдельная вселенная, у которой есть мечты. И если сильно верить, то, я вам обещаю, у вас все получится! Я вас люблю!

# Фотофакт # калейдоскоп # Хелена Мерааи # Рита Дакота

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