«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017

В последний день лета всегда немножко грустно. Ведь, как поется в песне: «Лето – это маленькая жизнь…» Солнечное, яркое, запоминающееся. Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?

– Этим летом мы узнали, что у нас будет пополнение. Это самое счастливое событие. Сбудется мечта моего мужа о сыне. Мы счастливы!

– Этим летом мне подарили собаку!

– Первый раз в жизни побывала в Колумбии, попробовала местную кухню. Очень понравилось.

– Купил себе автомобиль, о котором долго мечтал!

– Все время дождь, гроза, ветер! Только несколько раз была жара.

– Оно очень жаркое и крутое. Особенно в деревне! Каждый день на речку!

– В Минске лето всегда прекрасное! И в этом году тоже прекрасное.