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«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017

05 сентября 2017 11:52
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В последний день лета всегда немножко грустно. Ведь, как поется в песне: «Лето – это маленькая жизнь…»  Солнечное, яркое, запоминающееся. Чем лето-2017 запомнилось жителям столицы?

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-1

Этим летом мы узнали, что у нас будет пополнение. Это самое счастливое событие. Сбудется мечта моего мужа о сыне. Мы счастливы!

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-4

Этим летом мне подарили собаку!

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-7

Первый раз в жизни побывала в Колумбии, попробовала местную кухню. Очень понравилось.

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-10

Купил себе автомобиль, о котором долго мечтал!

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-13

Все время дождь, гроза, ветер! Только несколько раз была жара.

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-16

Оно очень жаркое и крутое. Особенно в деревне! Каждый день на речку!

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-19

В Минске лето всегда прекрасное! И в этом году тоже прекрасное.

«Это самое счастливое событие»: чем запомнилось лето-2017-22

И хоть прощание с теплой порой неизбежно, оно лишь для того, чтобы встретится с летом вновь. Пускай солнечные воспоминания греют вас как можно дольше.

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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