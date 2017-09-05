Ожидание третьего ребенка и поход принца Джорджа в школу: как принц Уильям и герцогиня Кембриджская бросили вызов королевской традиции?

Новости Великобритании. В Кенсингтонском дворце радостная новость: принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Супруги объявили об этом, готовя своего старшего сына принца Джорджа в школу. Пополнение королевской семьи и выбор школы для юного принца свидетельствуют о том, что Миддлтоны намерены отступить от традиции и жить скорее, как обычные люди из семьи среднего класса. Братик или сестренка появится у четырехлетнего Джорджа и двухлетней Шарлотты в апреле-мае 2018.

На то, что у них в планах третий ребенок Кейт намекнула еще во время визита в Польшу в июле 2017. Ей подарили игрушку Whisbear, а она, улыбаясь, сказала Уильяму, что теперь им придется родить еще ребенка.

Принимая во внимание то, что в королевской семье принято «говорить» посредством одежды, можно предположить, что о новости сообщили еще неделей раньше, когда Кейт появилась в зеленом платье, держа руку на животе. Подобным образом сообщали и новости о предыдущих беременностях герцогини.

Первым из королевской семьи прокомментировал новость принц Гарри, сказав, что он «чрезвычайно счастлив» за своего брата Уильяма и его жену.

Очень рада новости о том, что у нее появится шестой правнук, пятый в очереди на наследование трона, и ее величество королева. Первым в очереди на наследование трона идет принц Уильям, затем Принц Джордж и дочь герцогов Кэмбриджских Шарлотта.

Поспешил высказать свои поздравления и дядя герцогини Гэри Голдсмит. Гэри Голдсмит:

Это лучшая новость, которую мне сообщили в этом году. Она мать по своей природе. Хотелось бы знать, остановится ли она на троих? Сомневаюсь. Дети им доставляют столько радости. Букмейкеры уже принимают ставки на имя наследника, предполагая, что, если это будет мальчик, то его вероятнее всего назовут Артуром или Альбертом, а девочку Алисой или Викторией. Ожидая третьего ребенка, герцогиня надеется, что ей удастся обойтись без госпитализации из-за хронического токсикоза, которым она страдала и во время своих двух первых беременностей.

В связи с чем, Кейт Миддлтон, возможно, придется остаться во дворце и пропустить первый день своего сына в школе. Помогающая смотреть королевских детей няня отметила в интервью Mail, что это важный день в жизни ребенка и, как любая другая мать, Кейт Миддлтон сделает все возможное, чтобы быть с ним. Для своего четырехлетнего сына родители выбрали частную школу Thomas’s Battersea на юго-западе Лондона. Поход Джорджа в школу ознаменует новый этап в семье супругов Кэмбриджских, так как в данный момент они больше бывают в Кенсингтонском дворце, чем в своей резиденции Амнер Холл в графстве Норфолк. Родители намерены возить своего сына в школу так часто, как это будет возможно, несмотря на то, что она примерно в 40 минутах езды от королевского дворца. Примеру своих родителей принц Уильям, по-видимому, предпочел пример своих бабушки и дедушки. Однако это не только вышеназванный пример: сама Кейт Миддлтон родилась в семье, в которой было трое детей, и сейчас поддерживает очень близкие отношения со своими младшими сестрой и братом, Пипой и Джеймсом. Еще в начале их отношений принц обнаружил, что ему доставляет огромное удовольствие бывать у Миддлтонов, где все жили и делали все вместе. Это так отличалось от его семьи, где он воспитывался мамой и папой, у каждого из которых была своя собственная жизнь и свой дом. К тому времени, когда Кейт Миддлтон родила первенца, они были с Уильямом уже двенадцать лет. Такая неспешность также была не свойственна бракам, которые заключались между представителями голубых кровей. Кейт был 31 год, как и матери Уильяма, принцессе Диане, когда она рассталась с Чарльзом и начала новую самостоятельную жизнь. Сейчас Кейт Миддлтон 36, столько же, сколько было Диане, когда ее жизнь трагически закончилась. Кроме того, Уильяму известно, что его мать очень хотела родить третьего ребенка, особенно девочку в надежде восстановить счастье в своей семье.