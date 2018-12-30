У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы

Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы.
Соревнование проходило в нигерийском городе Калабар. 24-летняя Доркас Касинде представляла Демократическую республику Конго.
Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы.
Соревнование проходило в нигерийском городе Калабар. 24-летняя Доркас Касинде представляла Демократическую республику Конго.
Фото: instagram.com/missafricacalabar
Инцидент случился во время радостных объятий. На волосы девушки попал фейерверк, в результате чего произошло возгорание. Победительница не сразу заметила происходящее, но потом пришла в ужас.
Фото: instagram.com/missafricacalabar
Касинде помогли ведущая церемонии и находившиеся поблизости люди. «Мисс Африку» потушили и мероприятие продолжилось. Доркас не пострадала.
Фото: instagram.com/missafricacalabar
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