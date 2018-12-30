У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы

Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы. Соревнование проходило в нигерийском городе Калабар. 24-летняя Доркас Касинде представляла Демократическую республику Конго.

Фото: instagram.com/missafricacalabar

Инцидент случился во время радостных объятий. На волосы девушки попал фейерверк, в результате чего произошло возгорание. Победительница не сразу заметила происходящее, но потом пришла в ужас.

Фото: instagram.com/missafricacalabar

Касинде помогли ведущая церемонии и находившиеся поблизости люди. «Мисс Африку» потушили и мероприятие продолжилось. Доркас не пострадала.

Фото: instagram.com/missafricacalabar