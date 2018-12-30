Прямой эфир

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы

30 декабря 2018 09:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Конго. Во время церемонии награждения победительницы конкурса красоты у новой «Мисс Африки» загорелись волосы.  

Соревнование проходило в нигерийском городе Калабар. 24-летняя Доркас Касинде представляла Демократическую республику Конго.  

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы-1

Фото: instagram.com/missafricacalabar  

Инцидент случился во время радостных объятий. На волосы девушки попал фейерверк, в результате чего произошло возгорание. Победительница не сразу заметила происходящее, но потом пришла в ужас.  

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы-4

Фото: instagram.com/missafricacalabar  

Касинде помогли ведущая церемонии и находившиеся поблизости люди. «Мисс Африку» потушили и мероприятие продолжилось. Доркас не пострадала.  

У «Мисс Африки» во время награждения загорелись волосы-7

Фото: instagram.com/missafricacalabar  

Осенью 2018 года финалистка конкурса красоты Miss Grand International упала в обморок во время своей победы. 

Впечатлительной леди помогли подняться и вручили корону – здесь подробности.  

# Конкурс красоты # калейдоскоп # Доркас Касинде

Другие новости рубрики

Все новости
«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя
30 декабря 2018 08:46

«Я плакал от радости». Нежное письмо солдата дошло до любимой 77 лет спустя

Тамара Иванютина. История семьи серийных убийц
30 декабря 2018 07:40

Тамара Иванютина. История семьи серийных убийц

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке
30 декабря 2018 07:02

«Приятно повидаться со старыми друзьями». Домрачева и Бьорндален пришли третьими в Рождественской гонке