У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку

Кошка пришла в больницу с новорожденным котенком во рту и ходила по пятам за медсестрой, чтобы врачи оказали помощь. Люди при виде животного начали уступать дорогу, пропуская маму с малышом вперед.
Кошка пришла в больницу с новорожденным котенком во рту и ходила по пятам за медсестрой, чтобы врачи оказали помощь. Люди при виде животного начали уступать дорогу, пропуская маму с малышом вперед.
Фото: NEWSFLASH
Как сообщает Daily Mail, раньше сотрудники турецкой больницы помогали этой взрослой кошке – они подкармливали ее и регулярно оставляли воду, но никто не догадывался, что кошка родила потомство. После осмотра котенка врачи и медсестры обнаружили, что у малыша глазная инфекция.
Фото: NEWSFLASH
Ветеринары провели консультацию и помогли рыжему котенку. Медики забрали с улицы еще одного котенка и тоже его осмотрели.
Фото: NEWSFLASH
«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своими котятами. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке».
Вскоре после приема лекарств котята открыли глаза. Они полностью выздоровели.
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