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У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку

31 марта 2021 13:02
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Кошка пришла в больницу с новорожденным котенком во рту и ходила по пятам за медсестрой, чтобы врачи оказали помощь. Люди при виде животного начали уступать дорогу, пропуская маму с малышом вперед.  

У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку-1

Фото: NEWSFLASH

Как сообщает Daily Mail, раньше сотрудники турецкой больницы помогали этой взрослой кошке они подкармливали ее и регулярно оставляли воду, но никто не догадывался, что кошка родила потомство. После осмотра котенка врачи и медсестры обнаружили, что у малыша глазная инфекция.  

У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку-4

Фото: NEWSFLASH

Ветеринары провели консультацию и помогли рыжему котенку. Медики забрали с улицы еще одного котенка и тоже его осмотрели.   

У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку-7

Фото: NEWSFLASH

«Когда мы начали принимать пациентов утром, она пришла со своими котятами. Она просила о помощи, долго мяукала. Мы были в шоке».   

Вскоре после приема лекарств котята открыли глаза. Они полностью выздоровели.  

Некоторые животные очень воспитанные. Посмотрите, как эти питомцы ездят в общественном транспорте смотреть здесь.  

# Животные # калейдоскоп # Фотофакт

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