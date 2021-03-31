У малыша была серьёзная инфекция. Мама-кошка пришла в больницу, чтобы врачи помогли её котёнку

Кошка пришла в больницу с новорожденным котенком во рту и ходила по пятам за медсестрой, чтобы врачи оказали помощь. Люди при виде животного начали уступать дорогу, пропуская маму с малышом вперед.

Фото: NEWSFLASH Как сообщает Daily Mail, раньше сотрудники турецкой больницы помогали этой взрослой кошке – они подкармливали ее и регулярно оставляли воду, но никто не догадывался, что кошка родила потомство. После осмотра котенка врачи и медсестры обнаружили, что у малыша глазная инфекция.

Фото: NEWSFLASH

Ветеринары провели консультацию и помогли рыжему котенку. Медики забрали с улицы еще одного котенка и тоже его осмотрели.

Фото: NEWSFLASH