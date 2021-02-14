Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте
Хотя общественный транспорт предназначен для людей, иногда им пользуются и животные. В основном это домашние любимцы. Однако совсем не всегда коты, собаки и другие питомцы тихо сидят, например, в автобусе. Бывает так, что хозяину приходится бегать по всему салону, чтобы поймать ускользнувшего кота. Именно поэтому пассажиры очень ценят вежливых животных. Ресурс Bored Panda собрал несколько таких примеров, и вот девять из них.
Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат
Фото: reddit.com/user/kickasserole
Фото: reddit.com/user/-Loves2Spooge-
Фото: reddit.com/user/librolass
Фото: reddit.com/user/ozgurnevres
Фото: reddit.com/user/Harryism
Фото: reddit.com/user/st1nkf1st
Фото: reddit.com/user/K_SOUKY
Кстати, ранее мы рассказывали, какие ещё необычные ситуации могут подстерегать пассажиров общественного транспорта. Например, противостояние Дарта Вейдера и Бэтмена – здесь подробнее.