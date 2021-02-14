Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте

Хотя общественный транспорт предназначен для людей, иногда им пользуются и животные. В основном это домашние любимцы. Однако совсем не всегда коты, собаки и другие питомцы тихо сидят, например, в автобусе. Бывает так, что хозяину приходится бегать по всему салону, чтобы поймать ускользнувшего кота. Именно поэтому пассажиры очень ценят вежливых животных. Ресурс Bored Panda собрал несколько таких примеров, и вот девять из них.

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