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Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте

14 февраля 2021 13:49
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Хотя общественный транспорт предназначен для людей, иногда им пользуются и животные. В основном это домашние любимцы. Однако совсем не всегда коты, собаки и другие питомцы тихо сидят, например, в автобусе. Бывает так, что хозяину приходится бегать по всему салону, чтобы поймать ускользнувшего кота. Именно поэтому пассажиры очень ценят вежливых животных. Ресурс Bored Panda собрал несколько таких примеров, и вот девять из них. 

Что люди читают в общественном транспорте? Эти названия книг вас рассмешат 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -1

Фото: Bored Panda 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -3

Фото: reddit.com/user/kickasserole 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -5

Фото: reddit.com/user/-Loves2Spooge- 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -7

Фото: Bored Panda 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -9

Фото: reddit.com/user/librolass 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -11

Фото: reddit.com/user/ozgurnevres 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -13

Фото: reddit.com/user/Harryism 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -15

Фото: reddit.com/user/st1nkf1st 

Настоящие джентльмены. Девять раз, когда животные очень вежливо ехали в общественном транспорте -17

Фото: reddit.com/user/K_SOUKY 

Кстати, ранее мы рассказывали, какие ещё необычные ситуации могут подстерегать пассажиров общественного транспорта. Например, противостояние Дарта Вейдера и Бэтмена – здесь подробнее

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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