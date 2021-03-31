«Прошло 13 075 дней с тех пор, как ты видела меня в последний раз». Мать встретилась с сыном после 35 лет разлуки

Невероятная история воссоединения матери с сыном произошла недавно. Они не виделись целых 35 лет. Посмотрите, как родные отреагировали на эту долгожданную встречу.
Невероятная история воссоединения матери с сыном произошла недавно. Они не виделись целых 35 лет. Посмотрите, как родные отреагировали на эту долгожданную встречу.
Фото: YouTube/Thomas Faix Jr
Как сообщает Spotlight, Стейси Фэкс было 15 лет, когда она родила первенца. Девушка понимала, что в таком возрасте она неспособна вырастить и воспитать ребенка. Это было трудным решением, но она решила отдать малыша на усыновление. У нее даже не было возможности подержать его, когда тот родился. Стэйси думала, что больше никогда не сможет увидеть своего ребенка, но произошло невероятное.
Фото: facebook.com/stephen.strawn.7
Оказывается, что у них много общего. Стейси и ее сын Стивен Строун любят бегать. Они оба были членами сети поддержки ветеранов под названием Team Red, White и Blue (RWB). Это помогло им снова встретиться.
Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject
Стивен действительно хотел познакомиться со своей биологической матерью. В штате Пенсильвания в 2017 году был принят закон, который дал приемным детям возможность получить доступ к документам, касающимся их биологических родителей. И Стивен воспользовался этим шансом.
Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject
Он получил информацию о своей маме, включая ее имя и статус. Оказалось, что они оба были зарегистрированы для участия в Питтсбургском полумарафоне. Стивен обратился к местному отделению команды RWB, и они согласились помочь. План Стивена увенчался успехом. Он подготовил записку для своей мамы. Женщина была в шоке, когда прочла ее. Вот что там было написано.
Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject
«Прошло 13 075 дней с тех пор, как ты видела меня в последний раз. Я не хотел заставлять тебя ждать еще раз».
Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject
Стивен сразу же появился, и Стейси крепко обняла его. Дочери Стейси, а также жена Стивена присутствовали при этом трогательном моменте. Стейси и Стивен не упустили возможность вместе заняться любимым делом – бегом. Они оба рады, что снова увидели друг друга. А еще Стивен познакомился со своими сестрами.
Вот еще одна трогательная история – рыбаки спасли 9-летнюю девочку, и спустя 35 лет они встретились вновь (читать здесь).