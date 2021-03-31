«Прошло 13 075 дней с тех пор, как ты видела меня в последний раз». Мать встретилась с сыном после 35 лет разлуки

Невероятная история воссоединения матери с сыном произошла недавно. Они не виделись целых 35 лет. Посмотрите, как родные отреагировали на эту долгожданную встречу.

Фото: YouTube/Thomas Faix Jr

Как сообщает Spotlight, Стейси Фэкс было 15 лет, когда она родила первенца. Девушка понимала, что в таком возрасте она неспособна вырастить и воспитать ребенка. Это было трудным решением, но она решила отдать малыша на усыновление. У нее даже не было возможности подержать его, когда тот родился. Стэйси думала, что больше никогда не сможет увидеть своего ребенка, но произошло невероятное.

Фото: facebook.com/stephen.strawn.7

Оказывается, что у них много общего. Стейси и ее сын Стивен Строун любят бегать. Они оба были членами сети поддержки ветеранов под названием Team Red, White и Blue (RWB). Это помогло им снова встретиться.

Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject

Стивен действительно хотел познакомиться со своей биологической матерью. В штате Пенсильвания в 2017 году был принят закон, который дал приемным детям возможность получить доступ к документам, касающимся их биологических родителей. И Стивен воспользовался этим шансом.

Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject

Он получил информацию о своей маме, включая ее имя и статус. Оказалось, что они оба были зарегистрированы для участия в Питтсбургском полумарафоне. Стивен обратился к местному отделению команды RWB, и они согласились помочь. План Стивена увенчался успехом. Он подготовил записку для своей мамы. Женщина была в шоке, когда прочла ее. Вот что там было написано.

Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject

«Прошло 13 075 дней с тех пор, как ты видела меня в последний раз. Я не хотел заставлять тебя ждать еще раз».

Фото: YouTube/TheSocialVoiceProject