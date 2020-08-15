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У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры

15 августа 2020 11:02
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Более 50 пар обуви исчезло в одном тихом городке. Люди не могли понять, куда же деваются ботинки и кроссовки, пока одна женщина не обнаружила чужие вещи возле своего дома.

Как сообщает WTAJ TV, всё началось с того, что жительница американского города Алтуна обнаружила во дворе своего дома чужую обувь. Сначала Би-Джей Росс просто пожала плечами, может, кто-то мимо проходил и случайно оставил тут свои ботинки.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -1

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Однако каждое утро коллекция обуви становилась больше. У Росс появились подозрения, поэтому она установила видеокамеру, а также повесила на ошейник своего кота Джордана GPS-трекер.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -4

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Утром Би-Джей проверила записи и поняла, что не зря подозревала питомца. Пушистое создание действительно воровало чужую обувь и приносило её к себе домой.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -7

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Вскоре образовалась целя карта перемещений Джордана по ночам, который ухитрялся иногда проходить по 10-13 километров, чтобы стащить новую пару обуви.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -10

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Иногда кот возвращается на место преступления, чтобы забрать второй кроссовок или ботинок, если не мог забрать сразу два.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -13

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Разобравшись в происходящем, Росс посмеялась. Просто выбрасывать чужие туфли и кеды женщина не могла. Поэтому она создала группу в Facebook, где делится фотографиями добычи Джордана.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -16

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Таким образом Би-Джей не только помогает людям вернуть свою обувь, но и развлекает пользователей соцсетей, которых забавляет пушистый охотник.

У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры -19

Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar 

Кстати, недавно мы рассказывали о собаке, которая решила законным образом помогать своей семье. Пёс устроился на подработку сразу в четыре компании – подробности здесь.

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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