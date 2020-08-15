У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры

Более 50 пар обуви исчезло в одном тихом городке. Люди не могли понять, куда же деваются ботинки и кроссовки, пока одна женщина не обнаружила чужие вещи возле своего дома.

Как сообщает WTAJ TV, всё началось с того, что жительница американского города Алтуна обнаружила во дворе своего дома чужую обувь. Сначала Би-Джей Росс просто пожала плечами, может, кто-то мимо проходил и случайно оставил тут свои ботинки.