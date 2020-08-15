У людей по ночам начала пропадать обувь. Пушистого похитителя вычислили с помощью камеры
Более 50 пар обуви исчезло в одном тихом городке. Люди не могли понять, куда же деваются ботинки и кроссовки, пока одна женщина не обнаружила чужие вещи возле своего дома.
Как сообщает WTAJ TV, всё началось с того, что жительница американского города Алтуна обнаружила во дворе своего дома чужую обувь. Сначала Би-Джей Росс просто пожала плечами, может, кто-то мимо проходил и случайно оставил тут свои ботинки.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
Однако каждое утро коллекция обуви становилась больше. У Росс появились подозрения, поэтому она установила видеокамеру, а также повесила на ошейник своего кота Джордана GPS-трекер.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
Утром Би-Джей проверила записи и поняла, что не зря подозревала питомца. Пушистое создание действительно воровало чужую обувь и приносило её к себе домой.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
Вскоре образовалась целя карта перемещений Джордана по ночам, который ухитрялся иногда проходить по 10-13 километров, чтобы стащить новую пару обуви.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
Иногда кот возвращается на место преступления, чтобы забрать второй кроссовок или ботинок, если не мог забрать сразу два.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
Разобравшись в происходящем, Росс посмеялась. Просто выбрасывать чужие туфли и кеды женщина не могла. Поэтому она создала группу в Facebook, где делится фотографиями добычи Джордана.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
Таким образом Би-Джей не только помогает людям вернуть свою обувь, но и развлекает пользователей соцсетей, которых забавляет пушистый охотник.
Фото: Facebook / Jordan The Feline Cat Burglar
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