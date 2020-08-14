Паранормальные явления в детской. Ночью ребёнок проснулся из-за странных голосов

Как пишет Daily Star, увиденное привело их в замешательство. Девочка сидела на кровати и испуганно смотрела на дверь своей комнаты.

Одна из ночей на прошлой неделе выдалась тревожной для родителей маленькой девочки. Мама проснулась с чувством того, что она должна проверить свою дочь. В комнате ребёнка установлена камера, поэтому родителям достаточно было включить экран.

«Примерно через 10 секунд возникает странный шум. Кто-нибудь может помочь расшифровать?», – видео женщина разместила в своём профиле в Reddit.

В комментариях многие утверждали, что разобрали слово «слушай». Сначала мужским, а потом женским голосом. Некоторые писали, что слышали стук во время видео. Но другие говорят, что на видео не было ничего похожего на какое-то конкретное слово.

Наутро родители спросили у дочери, помнит ли она, что происходило ночью. Однако девочка всё забыла. Даже после просмотра видео ребёнок ничего не вспомнил.

Родители беспокоятся не только потому, что на видео слышны звуки. Это могло оказаться сбоем в работе системы видео наблюдения. Решающим фактором стало то, что они в этот момент почувствовали, что с дочерью что-то не так.