Мужчина показал фотографию с красавицей женой, но все смотрят на него. Ведь муж женщины – вампир

Мужчина опубликовал свою свадебную фотографию, которая была сделана 21 год назад. Он хотел поделиться своим счастьем, но заинтересовал охотников на вампиров. Пользователь Reddit под ником Drawing_by_Anon разместил своё фото на ресурсе и пояснил, что недавно отмечал с женой 21 годовщину свадьбы.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon

Мужчина рассказал, что он родом из штата Оригон, а его избранница – из Калифорнии. Пара встретилась на Гавайях в 1991 году ещё будучи школьниками. Они познакомились и некоторое время переписывались, но позже потеряли связь друг с другом.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon

Окончив школу, будущие супруги случайно поступили в один и тот же университет. Drawing_by_Anon увидел студентку, вспомнил, что переписывался с ней, и подошёл, чтобы вновь завязать общение. Девушка не оценила радость встречи и решила, что перед ней какой-то подозрительный тип, который знает о ней слишком много.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon

К счастью для парня, когда девушка вечером принимала душ, она прокручивала в голове воспоминания, а не пела песни. В результате она вспомнила, кто тот человек, показавшийся ей подозрительным.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon

Студенты вновь стали общаться, затем начали встречаться, а в 1999 году поженились.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon

Пользователи соцсетей порадовались за пару, но признались, что не сразу поняли, кто на фото. Когда они увидели высокого юношу с аристократическими чертами лица и во фраке, то подумали, что перед ними самый настоящий вампир.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon

Drawing_by_Anon заверил, что это не так и показал свежие фотографии, чтобы доказать, что стареет.

Фото: reddit.com/user/Drawing_by_Anon