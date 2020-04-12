У историка моды Александра Васильева обнаружена двусторонняя пневмония

«Я вовсе не паникёр, и откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества… Но ради старшего поколения в моей семье я всё-таки сдам анализ», – рассказала kp.ru журналистка Екатерина Гордон.

Новости России. У 61-летнего историка моды Александра Васильева диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

Поскольку сейчас это является обязательной процедурой для заболевших пневмонией, у Александра Васильева взяли анализ на коронавирус, однако результата проверки ещё нет.

Ранее историк моды и коллега Надежды Бабкиной по телепередаче «Модный приговор» говорил, что находится на самоизоляции после поездки в Португалию. На улицу Васильев выходил только за покупками в магазин или чтобы выгулять собаку.

Напомним, сейчас Бабкина находится в больнице из-за обширной двусторонней пневмонии.