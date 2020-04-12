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У историка моды Александра Васильева обнаружена двусторонняя пневмония

12 апреля 2020 07:46
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Новости России. У 61-летнего историка моды Александра Васильева диагностирована двусторонняя пневмония. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда». 

«Я вовсе не паникёр, и откровенно говоря, понимаю, как и все образованные люди, что переболеть должна большая часть общества… Но ради старшего поколения в моей семье я всё-таки сдам анализ», – рассказала kp.ru журналистка Екатерина Гордон. 

У историка моды Александра Васильева обнаружена двусторонняя пневмония -1

Фото: instagram.com/ngbabkina 

Поскольку сейчас это является обязательной процедурой для заболевших пневмонией, у Александра Васильева взяли анализ на коронавирус, однако результата проверки ещё нет. 

Ранее историк моды и коллега Надежды Бабкиной по телепередаче «Модный приговор» говорил, что находится на самоизоляции после поездки в Португалию. На улицу Васильев выходил только за покупками в магазин или чтобы выгулять собаку. 

Напомним, сейчас Бабкина находится в больнице из-за обширной двусторонней пневмонии.

О том, в каком состоянии находится певица сейчас, читайте здесь

# Звезды # калейдоскоп # Александр Васильев # Екатерина Гордон

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