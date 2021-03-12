От мусорщика к миллионеру. Мужчина из бедной семьи стал богачом и покатал жителей своей деревни на вертолёте

Мужчина родился в бедной семье, которая едва сводила концы с концами. Но после потери работы он смог найти новую и выбраться из нищеты. Как сообщает The Star, Мухаммад Азлан аль-Амин родился в Малайзии. У парня было 20 братьев и сестёр. Одно из местных исследований показало, что семья аль-Амина была самой бедной в своём районе.

Фото: facebook.com/muhammadazlan.alamin

Когда Мухаммад достаточно повзрослел, чтобы начать работать, он устроился сборщиком мусора на базе Королевских ВВС Малайзии. Там же аль-Амин собирал выброшенную из столовой еду, которая ещё была пригодна в пищу. Это было необходимо, чтобы его семья не голодала. Так продолжалось некоторое время, пока ферма семьи Мухаммада не обанкротилась. После этого аль-Амин понял, что ему нужно уйти из дома, иначе он станет обузой. Мужчина отправился в город Джертих, где встретил человека, который предложил ему работу агентом по недвижимости. Разумеется, аль-Амин принял предложение.

Фото: facebook.com/muhammadazlan.alamin

С того момента жизнь мужчины пошла в гору. За годы упорного труда ныне 32-летний Мухаммад стал миллионером. Аль-Амин начал заниматься благотворительностью, а затем ему в голову пришла необычная идея. По информации World of Buzz, Мухаммад подумал, что жители деревни, в которой он вырос, вряд ли когда-нибудь смогут познать радость полёта на вертолёте. И тогда мужчина сделал им предложение: каждый, кто захочет, сможет бесплатно прокатиться на его вертолёте. Желающих оказалось около 300 человек, своеобразный парк аттракционов продолжался шесть дней. «Их счастье – моё счастье. Спасибо тем, кто молится за меня», – прокомментировал свой поступок аль-Амин.

Фото: facebook.com/muhammadazlan.alamin