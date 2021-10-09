Тяжело просыпаться по утрам? В этом может быть виноват горячий душ

Насколько сложно принимать душ, чтобы после него чувствовать себя бодрым? Оказалось, это настолько тяжелая задачка, что даже было проведено соответствующее исследование. Как сообщает The Mirror, вытащить себя из постели, когда просыпаешься утром, может быть проблемой для всех нас. Иногда больше всего на свете мы хотим просто подремать еще пять минут. И тут на помощь приходит горячий душ, именно он заставляет нас опустить ноги на пол и встать.

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Тем не менее новое исследование показывает, что мы на самом деле неправильно принимаем утренний душ, и в целом это может вызывать у нас большую усталость. Горячий душ имеет противоположный эффект: он не бодрит, а вызывает сонливость. И настолько сильную, что врачи рекомендуют принимать горячий душ людям, которые не могут заснуть. Когда вы выходите из душа (или ванной) на прохладный воздух, температура тела резко падает, вызывая более расслабленное состояние. Чтобы почувствовать себя бодрее, рекомендуется совершенно новый режим душа – холодный, горячий, холодный. Непосредственно перед тем, как выйти из душа, следует на 30 секунд повернуть воду до холодной. Затем снова поднимите температуру до горячей, чтобы расширить кровеносные сосуды, прежде чем снова окатить себя холодной водой.

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Закаливание помогает бороться со стрессом и депрессией, укрепляет иммунную систему и ускоряет обмен веществ. Понятно, что начинать день, крича из-за ледяной воды в душе, хочет далеко не каждый. Поэтому есть несколько других способов придать себе бодрости утром. Например, увеличьте силовые тренировки в тренажерном зале, которые, как предполагается, помогут вам лучше спать. Исследования показали, что силовые тренировки вырабатывают молекулу аденозина, которая вызывает сонливость. Если вы хорошо выспались, у вас гораздо больше шансов проснуться отдохнувшим.

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