Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде

Действительно ли морковь помогает видеть в темноте, насколько важно есть хотя бы одно яблоко в день и повышают ли устрицы влечение к партнеру? На эти и другие вопросы изданию Express ответила диетолог Лили Саттер. Ежедневное употребление яблока на самом деле не снижает шансы на посещение терапевта, а жевательная резинка не переваривается семь лет. И, к сожалению, употребление сельдерея не сжигает больше калорий, чем вы получаете от его употребления. Несмотря на то, что 23 % людей так думают.

Ни шоколад, ни устрицы не являются афродизиаками. В первое верят 18 % людей, а во второе – 19 %. «Когда речь заходит о питании, многие из нас полагаются на то, что мы помним из школы. Но мы все время узнаем что-то новое о том, как разные продукты влияют на наше здоровье. Например, о пользе ферментированных продуктов для нашего кишечника и иммунной системы. И даже не все то, что передается из поколения в поколение, является достоверным», – сказала Лили.

Исследование показало, что 34 % взрослых ошибочно полагают, что плавать сразу после еды нельзя. На самом деле лучше избегать тренировок с высокой интенсивностью сразу после еды, так как они могут вызвать раздражение, но плавать не запрещено.

Почти половина людей считает, что рыба полезна для мозга. И они правы, если едят жирную рыбу, потому что в ней есть незаменимые жирные кислоты омега-3, которые способствуют нормальной работе мозга.

Поедание хлебных корок не делает волосы кучерявыми. Хотя каждый десятый думает, что это так. Не стоит верить, что куриный суп помогает при простуде (27%) и что употребление фруктового сока полезно так же, как и употребление цельных фруктов (17%). Четверо из десяти заявили, что если они захотят больше узнать о правильном питании, то в первую очередь будут серфить в интернете, а 15 % обратятся к маме или папе. Диетологам готовы довериться 14 %, а терапевту – 12 %.