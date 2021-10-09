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Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде

09 октября 2021 14:57
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Действительно ли морковь помогает видеть в темноте, насколько важно есть хотя бы одно яблоко в день и повышают ли устрицы влечение к партнеру? На эти и другие вопросы изданию Express ответила диетолог Лили Саттер.

Ежедневное употребление яблока на самом деле не снижает шансы на посещение терапевта, а жевательная резинка не переваривается семь лет. И, к сожалению, употребление сельдерея не сжигает больше калорий, чем вы получаете от его употребления. Несмотря на то, что 23 % людей так думают.

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде-1

Ни шоколад, ни устрицы не являются афродизиаками. В первое верят 18 % людей, а во второе – 19 %.

«Когда речь заходит о питании, многие из нас полагаются на то, что мы помним из школы. Но мы все время узнаем что-то новое о том, как разные продукты влияют на наше здоровье. Например, о пользе ферментированных продуктов для нашего кишечника и иммунной системы. И даже не все то, что передается из поколения в поколение, является достоверным», – сказала Лили.

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде-4

Исследование показало, что 34 % взрослых ошибочно полагают, что плавать сразу после еды нельзя. На самом деле лучше избегать тренировок с высокой интенсивностью сразу после еды, так как они могут вызвать раздражение, но плавать не запрещено. 

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде-7

Почти половина людей считает, что рыба полезна для мозга. И они правы, если едят жирную рыбу, потому что в ней есть незаменимые жирные кислоты омега-3, которые способствуют нормальной работе мозга.

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде-10

Поедание хлебных корок не делает волосы кучерявыми. Хотя каждый десятый думает, что это так. Не стоит верить, что куриный суп помогает при простуде (27%) и что употребление фруктового сока полезно так же, как и употребление цельных фруктов (17%).

Четверо из десяти заявили, что если они захотят больше узнать о правильном питании, то в первую очередь будут серфить в интернете, а 15 % обратятся к маме или папе. Диетологам готовы довериться 14 %, а терапевту – 12 %.

Помогает ли морковь лучше видеть в темноте? Диетолог раскрыла несколько мифов о еде-13

И вот короткая подборка интересных фактов от Лили Саттер.

1. Морковь помогает видеть в темноте – вымысел.

2. Рыба полезна для мозга – правда.

3. Важно есть по одному яблоку в день – вымысел.

4. Сельдерей сжигает больше калорий, чем дает – вымысел.

5. Шоколад и устрицы являются афродизиаками – вымысел.

6. Пить фруктовый сок так же полезно, как есть цельные фрукты – вымысел.

7. Требуется семь лет, чтобы переварить жевательную резинку – вымысел.

8. Вы не должны плавать в течение часа после еды – вымысел.

9. Фрукты нужно есть натощак – вымысел.

10. От поедания хлебных корок волосы становятся кудрявыми – вымысел.

11. При простуде следует есть куриный суп – вымысел.

Кстати, ранее диетологи заявили, что на завтрак полезнее есть пиццу, чем хлопья. В чем подвох – читайте здесь.

# Еда # калейдоскоп # Фотофакт

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