От пышных платьев до узких джинсов. Как менялась мода прошлого столетия

Понятие моды в современном мире достаточно растянутое. Ведь каждый стремится создать свой уникальный стиль, который полностью отражал бы его внутренний мир. Однако так было не всегда. В этой статье мы расскажем, через что прошла мода перед тем, как стать способом самовыражения. 1900-е Начало нового века стало считаться эпохой модерна. Здесь настоящая красавица должна была показать себя во всех возможных амплуа. Именно поэтому девушки переодевались как минимум три раза в день, чтобы окружающие смогли по достоинству оценить весь её гардероб. В то время узкая талия считалась признаком красоты, поэтому ни один наряд красавицы не обходился без корсета. К концу десятилетия шлейф юбок укоротился, а пышные и объёмные рукава, дополненные кружевом, стали писком моды и отражением благосостояния. Актуальными аксессуарами в те годы были пышный веер и объёмная шляпа.

Фото: pixabay.com

1910-е С этого десятилетия красавицы смогли спокойно дышать, позабыв о стягивающих корсетах. Источником женской радости стал модельер Поль Пуаре, который придумал юбки-брюки и сочетание ярких цветов в нарядах девушек. Но особенная заслуга мужчины – это свободные платья прямого кроя. Талия у таких моделей была завышенной. К концу 1910-х девушки смогли использовать в своём гардеробе рубашки, жакеты и грубые ботинки на шнуровке. В связи с Первой мировой войной, которая пришлась на этот период, женщины стали работать наравне с мужчинами. Поэтому главный критерий одежды в то время – это комфорт.

Фото: instagram.com/evgenia_mica_hamburg

1920-е После окончания войны, когда люди перестали сражаться за свою жизнь, начался совершенно новый этап в развитии моды. Вдохновение и счастье, которые так долго томились, выплеснулись в новые образы. Женщины в то время стали перенимать «мужской стиль»: коротко стричься, носить скромные головные уборы и надевать брючные костюмы. Платья тогда полностью утратили свою пышность и становились всё короче, подчёркивая бёдра девушки. Модельеры того времени часто любили внедрять в свои работы вискозное волокно, дополняя его отделками из кружева.

Фото: instagram.com/evgenia_mica_hamburg

1930-е Это время запомнилось политическим и экономическим кризисами. В связи с этим общество разделилось на богатых и бедных. Поэтому и наряды красавиц стали более сдержанными. В моду вернулись длинные юбки и приталенные силуэты.

Фото: pixabay.com

1940-е Вторая мировая война дала о себе знать, оказывая влияние на все сферы человеческой жизни. Девушки стали экономить на материале, перекраивая свои старые вещи. Здесь занимали лидирующие позиции спортивный стиль и милитари. Женщины стали носить длинные жакеты и юбки, а приталенный силуэт подчёркивал хрупкость красавиц. Популярностью пользовались вязаные вещи и аксессуары, большие карманы и глубокие воротники.

Фото: instagram.com/evgenia_mica_hamburg

1950-е В это время одежда женщины отражала благосостояние её мужа, поэтому наряды у красавиц были выполнены из самых дорогих материалов: бархата, шёлка и атласа. Пышные юбки, приталенный верх, лёгкость силуэта – новшества, которые принёс модельер Кристиан Диор. Его первая коллекция одежды произвела огромное впечатление на красавиц того времени, полностью изменив понятия о моде.

Фото: instagram.com/evgenia_mica_hamburg

1960-70-е Панк, романтика, хиппи, спорт, диско, милитари и классика – стили, которые пользовались популярностью в те годы. Одежда помогала людям самовыражаться, а не подчёркивать свою фигуру или статус партнёра. У платьев пользовался популярностью А-образный силуэт, а проявить свою неординарность помогали яркие цвета.

Фото: pixabay.com

1980-90-е Всю моду этого двадцатилетия можно описать одним словом – «слишком». Слишком яркие наряды, слишком короткие юбки, слишком узкие джинсы или слишком широкие футболки. Ни один образ не обходился без оригинальной причёски и яркого макияжа. Такой максимализм был обусловлен популярностью молодёжных субкультур, каждая из которых хотела выделиться и показать свою уникальность.

Фото: pixabay.com