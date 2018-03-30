500 тысяч человек наблюдали за спасением кота в США

Новости США. В городе Феникс коту помогли спуститься со столба, на котором животное сидело почти три дня. За трансляцией операции следили около 500 тысяч человек.

Как сообщает New York Post, кота по имени Джипси (Gypsy – Цыган) спасли примерно в 11 утра по местному времени. Помощь пришла после того, как люди буквально оборвали телефон экстренной службы.

Позже капитан городских пожарных рассказал, что спасатели любят животных и стараются им помогать. Но он также отметил, что пока звонящие беспокоятся о котах, где-то могут быть люди, которым нужная помощь.

К этому времени видео со спасением кота набрало более 900 тысяч просмотров. Пользователи социальных сетей порадовались за Джипси.

«Забавно, что коты могут забраться на такую высоту, а вот спуститься – это совсем другая история!»,

«Спасатель – герой!»,

«Кот-астрофа предотвращена»,

«Я так рад, что он в безопасности».

26 марта у кота появилась страница в Twitter.

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