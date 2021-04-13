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Турист сфотографировал летающего кота. Сможете разгадать, что не так на фото?

13 апреля 2021 12:36
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Внимательно посмотрите на картинку. Что вы видите? Летающего кота? Но это же невозможно. Автору снимка тоже показалось, как будто на фотографии кот с крыльями парит в воздухе. Разгадка, на самом деле, очень проста.

Турист сфотографировал летающего кота. Сможете разгадать, что не так на фото?-1

Фото: thedodo.com/BOB WHITE

Как сообщает The Dodo, турист Боб Уайт приехал отдыхать на Гавайи. Однажды он увидел в небе летящего гавайского гуся нене. Это очень редкая птица, поэтому мужчина захотел сделать фото. Он пошел за фотоаппаратом, но к этому моменту гусь уже пролетел мимо. Боб все равно попытался сделать кадр. После этого Уайт посмотрел на фотографию и очень удивился вместо гавайского гуся по небу летел кот.  

«Как только я загрузил фотографию, я не мог развидеть кошачью голову»,  рассказал Боб.  

С этого ракурса нене больше походил на странного летающего кота. Лапы птицы превратились в кошачьи уши, а длинная шея и голова в пушистый хвост.  

Еще одна оптическая иллюзия только в этот раз летучий корабль. Смотреть фото здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Боб Уайт # Фотофакт

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