Турист сфотографировал летающего кота. Сможете разгадать, что не так на фото?

Внимательно посмотрите на картинку. Что вы видите? Летающего кота? Но это же невозможно. Автору снимка тоже показалось, как будто на фотографии кот с крыльями парит в воздухе. Разгадка, на самом деле, очень проста.

Как сообщает The Dodo, турист Боб Уайт приехал отдыхать на Гавайи. Однажды он увидел в небе летящего гавайского гуся нене. Это очень редкая птица, поэтому мужчина захотел сделать фото. Он пошел за фотоаппаратом, но к этому моменту гусь уже пролетел мимо. Боб все равно попытался сделать кадр. После этого Уайт посмотрел на фотографию и очень удивился – вместо гавайского гуся по небу летел кот.

«Как только я загрузил фотографию, я не мог развидеть кошачью голову», – рассказал Боб.

С этого ракурса нене больше походил на странного летающего кота. Лапы птицы превратились в кошачьи уши, а длинная шея и голова – в пушистый хвост.