Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию

Мужчина запечатлел оптическую иллюзию – на ней изображен большой корабль, и кажется, что он плывет прямо по небу. Об этом сообщает издание Daily Record.
Мужчина запечатлел оптическую иллюзию – на ней изображен большой корабль, и кажется, что он плывет прямо по небу. Об этом сообщает издание Daily Record.
Фото: Colin McCallum/Deadline News
Шотландец Колин Маккаллум прогуливался вдоль набережной в городе Банф в области Аберденишр. По морю проходило судно, но из-за облаков была видна лишь его верхняя часть. Получилась иллюзия, как будто корабль парит в воздухе.
Дело в том, что вблизи берега образовалось облако, которое изменило цвет воды около суши, а судно плыло позади облака. Цвет неба слился с водной гладью, создавая впечатление, будто лодка висит в воздухе.
Фото: Colin McCallum/Deadline News
Удивленный мужчина сфотографировал такое явление и опубликовал изображения в интернете. Сам Коллин признался, что когда впервые увидел это, ему пришлось несколько раз подумать, пока он понял, в чем дело.
«Я искренне думал, что она парит, но потом я заметил, что это была удивительная оптическая иллюзия».
Эти кадры поставили в тупик пользователей социальных сетей.
«Я действительно не понимаю, что здесь происходит».
«Это великолепно».
А вот еще одна интересная головоломка. что вы увидите на фото – человека или собаку? Смотреть здесь.