Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию

Мужчина запечатлел оптическую иллюзию – на ней изображен большой корабль, и кажется, что он плывет прямо по небу. Об этом сообщает издание Daily Record.

Фото: Colin McCallum/Deadline News

Шотландец Колин Маккаллум прогуливался вдоль набережной в городе Банф в области Аберденишр. По морю проходило судно, но из-за облаков была видна лишь его верхняя часть. Получилась иллюзия, как будто корабль парит в воздухе. Дело в том, что вблизи берега образовалось облако, которое изменило цвет воды около суши, а судно плыло позади облака. Цвет неба слился с водной гладью, создавая впечатление, будто лодка висит в воздухе.

Фото: Colin McCallum/Deadline News