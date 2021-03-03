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Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию

03 марта 2021 08:21
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Мужчина запечатлел оптическую иллюзию на ней изображен большой корабль, и кажется, что он плывет прямо по небу. Об этом сообщает издание Daily Record.  

Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию-1

Фото: Colin McCallum/Deadline News

Шотландец Колин Маккаллум прогуливался вдоль набережной в городе Банф в области Аберденишр. По морю проходило судно, но из-за облаков была видна лишь его верхняя часть. Получилась иллюзия, как будто корабль парит в воздухе.  

Дело в том, что вблизи берега образовалось облако, которое изменило цвет воды около суши, а судно плыло позади облака. Цвет неба слился с водной гладью, создавая впечатление, будто лодка висит в воздухе.  

Корабль парит в воздухе? Посмотрите на эту удивительную оптическую иллюзию-4

Фото: Colin McCallum/Deadline News

Удивленный мужчина сфотографировал такое явление и опубликовал изображения в интернете. Сам Коллин признался, что когда впервые увидел это, ему пришлось несколько раз подумать, пока он понял, в чем дело.  

«Я искренне думал, что она парит, но потом я заметил, что это была удивительная оптическая иллюзия».  

Эти кадры поставили в тупик пользователей социальных сетей.  

«Я действительно не понимаю, что здесь происходит».  

«Это великолепно».  

А вот еще одна интересная головоломка. что вы увидите на фото – человека или собаку? Смотреть здесь.  

# Необычное # калейдоскоп # Колин Маккаллум # Фотофакт

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