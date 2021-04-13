Избавиться от ржавчины за пару минут? Не проблема – нужен всего один продукт

Хозяйка показала, как можно необычно использовать кетчуп. С помощью этого соуса она очистила радиатор от ржавчины. Женщина из Великобритании опубликовала на Facebook пост, в котором продемонстрировала, как при помощи обычного кетчупа отмыла свой радиатор до блеска. От ржавчины не осталось и следа. Вот как выглядела труба до чистки.

Фото: facebook.com/rekha.dhillon.1

Дело в том, что в составе продукта есть уксусная кислота, которая и разъела ржавый налет. Женщина нанесла кетчуп на пять минут, а потом удалила его при помощи кусочков фольги. Консистенция соуса помогает лучше отполировать поверхность.

Фото: facebook.com/rekha.dhillon.1