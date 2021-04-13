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Избавиться от ржавчины за пару минут? Не проблема – нужен всего один продукт

13 апреля 2021 11:30
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Хозяйка показала, как можно необычно использовать кетчуп. С помощью этого соуса она очистила радиатор от ржавчины.

Женщина из Великобритании опубликовала на Facebook пост, в котором продемонстрировала, как при помощи обычного кетчупа отмыла свой радиатор до блеска. От ржавчины не осталось и следа. Вот как выглядела труба до чистки.  

Избавиться от ржавчины за пару минут? Не проблема – нужен всего один продукт-1

Фото: facebook.com/rekha.dhillon.1

Дело в том, что в составе продукта есть уксусная кислота, которая и разъела ржавый налет. Женщина нанесла кетчуп на пять минут, а потом удалила его при помощи кусочков фольги. Консистенция соуса помогает лучше отполировать поверхность.

Избавиться от ржавчины за пару минут? Не проблема – нужен всего один продукт-4

Фото: facebook.com/rekha.dhillon.1

«Выглядит как новенький».  

Некоторые обеспокоились, можно ли теперь есть кетчуп, раз он способен разъесть ржавчину.   

«Выглядит впечатляюще. Но теперь я немного беспокоюсь, что кетчуп может сделать с нашим желудком».  

«Я знала, что не зря ненавижу кетчуп. Мой организм наверняка очень рад, что в нём этого нет».  

А еще мы знаем, как правильно мыть овощи. Только будьте готовы, что увидите тех, кто жил внутри смотреть здесь.   

# Полезные советы # калейдоскоп # Фотофакт

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