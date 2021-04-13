Избавиться от ржавчины за пару минут? Не проблема – нужен всего один продукт
Хозяйка показала, как можно необычно использовать кетчуп. С помощью этого соуса она очистила радиатор от ржавчины.
Женщина из Великобритании опубликовала на Facebook пост, в котором продемонстрировала, как при помощи обычного кетчупа отмыла свой радиатор до блеска. От ржавчины не осталось и следа. Вот как выглядела труба до чистки.
Фото: facebook.com/rekha.dhillon.1
Дело в том, что в составе продукта есть уксусная кислота, которая и разъела ржавый налет. Женщина нанесла кетчуп на пять минут, а потом удалила его при помощи кусочков фольги. Консистенция соуса помогает лучше отполировать поверхность.
Фото: facebook.com/rekha.dhillon.1
«Выглядит как новенький».
Некоторые обеспокоились, можно ли теперь есть кетчуп, раз он способен разъесть ржавчину.
«Выглядит впечатляюще. Но теперь я немного беспокоюсь, что кетчуп может сделать с нашим желудком».
«Я знала, что не зря ненавижу кетчуп. Мой организм наверняка очень рад, что в нём этого нет».
А еще мы знаем, как правильно мыть овощи. Только будьте готовы, что увидите тех, кто жил внутри – смотреть здесь.