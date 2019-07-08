«Лизок и её глазок». Пользователи соцсетей восхитились новым снимком дочери Аллы Пугачёвой

«Лизок и её глазок», – шутливо подписала снимок артистка.

Новости России. Алла Борисовна снова привлекла внимание своих подписчиков в Instagram. В этот раз фанаты смогли увидеть новую фотографию пятилетней дочери Пугачёвой.

Поклонники певицы сразу заметили сходство Елизаветы с мамой и засыпали обеих комплиментами. Также пользователи соцсети решили поддержать весёлый настрой Аллы Борисовны, и стали называть девочку «кокеткой», «хитрюгой» и «очаровашкой».

Некоторые фанаты вспомнили и про артистичность Елизаветы.