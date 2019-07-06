The Last of Us: Part II, ремейк Final Fantasy VII, Cyberpunk 2077 и другие. Самые ожидаемые видеоигры 2019-2020 года

Компьютерная индустрия стремительно развивается и также стремительно вовлекает в свой виртуальный мир все больше людей. Все более правдоподобной становится графика, более интригующим сюжет и сам геймплей становится дружественным по отношению к игроку. Кто-то из геймеров предпочитает играть сугубо на консолях, кто-то остается верен ПК. Тем не менее есть игры, которые уже успели заинтересовать и за выходом которых следят особенно пристально. Мы составили топ самых ожидаемых игр 2019 -2020 годов. Ловите: 1. Death Stranding Самый таинственный проект. Ну или который таким долгое время казался. Хидэо Кодзима анонсировал, что создаст абсолютно новую уникальную игру еще в 2015 году. С тех пор слухи о разработке и выходе Death Stranding меняются, подогревая интерес геймеров. Напомним, что это первая игра Кодзимы после ухода из Konami.

По поводу жанра игры Хидэо Кодзима заявил, что это будет экшен с новыми элементами и привнесениями. Главный персонаж Сэм Портер-Бриджес скитается из одного города в другой и пытается наладить между ними связь. Временами он подвергается нападению чудовищ или аномальным природным явлениям (дождь из другого мира, который позволяет стареть или молодеть). «Я вкладываю всего себя в Death Stranding. Как и со всеми моими произведениями, я отношусь к ней, как к последней игре в жизни», – Хидео Кодзима. Что обещают? В игре нельзя умереть, после убийства Сэм попадает в перевернутое измерение, откуда ему нужно найти выход. Противники не только люди и чудовища, но и различные аномалии окружающей среды (действие как-никак в будущем происходит). И убийство не всегда верное решение, потому что у каждой смерти есть последствия. В качестве актеров приняли участие знаменитости (Мадс Миккельсен, Гильермо дель Торо, Леа Сейду, Норман Ридус). После выхода почти 9-минутного трейлера поклонники остались в легком недоумении. То ли ролик был смонтирован наспех, то ли ожидания не совпали с увиденным, но в любом случае делать выводы пока рано. Тем более, ждать осталось недолго. Дата выхода: 8 ноября 2019 2. Shenmue III Рё Хадзуки по возвращению домой становится свидетелем смерти отца, убийца – мастер восточных единоборств – перед злодеянием силой забрал у отца Рё зеркало Дракона. Верный сын отправляется по следам убийцы, обретая новые боевые умения по ходу игры.

Чем запомнились предыдущие части? Одна из самых дорогих игр в истории, Sega потратила на разработку серии 70 миллионов долларов. Вышедшая в далеком 1999 году игра Shenmue I использовала знакомые современному игроку механики, такие как quick time events, мини-игры (можно было даже поиграть на аркадных автоматах компании SEGA или поучаствовать в лотерее) и отличалась кинематографичностью катсцен. Вторая часть только закрепила успех серии, которая превратилась в настоящую сагу. Выхода второй части фанаты ждали долгих 18 лет, а для создания игры разработчикам пришлось прибегнуть к помощи краудфандинговой платформы. Неравнодушные геймеры собрали свыше 7 миллионов долларов. Что обещают? Режиссёр, сценарист и продюсер серии Ю Судзуки на вопрос, в 3-й части совершится ли месть сына и закончится серия, достал бутылку с водой, поставил её на стол и указал примерно на половину. «Вся история находится примерно здесь», – показал Судзуки на бутылке. Но это оказалась не половина, а чуть меньше. «40 процентов», – уточнил он. И пусть на этом история не закончится, зато можно будет насладиться восточными единоборствами, непередаваемой атмосферой азиатских боевиков 80-х, проработкой даже незначительных персонажей (вспомните, как в предыдущих сериях можно было подкармливать и гладить котенка). Дата выхода: 19 ноября 2019 года 3. The Last of Us: Part II Что с Элли? Почему ее организм адаптировался к опасной инфекции, которая остальных людей превращала в жутких монстров – щелкунов? И как Джоэл решился в итоге заменить ей отца? Примерно такие вопросы были в голове у геймеров, после прохождения первой части «Одних из нас». Ощущение потрясения от финала и одновременно восторга. Неудивительно, что когда компания заявила о скором выпуске продолжения, геймеры обрадовались.

Вот что говорит творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн: «Элли и Джоэл вернулись для очередного напряженного, душераздирающего и эмоционального приключения...». Будем надеяться, что это так. Вторая часть будет логичным продолжением первой. Правда, действие будет разворачиваться спустя 5 лет после событий первой части. Элли уже подрастет и будет вполне взрослой 19-летней барышней, которая закрутит роман с другой героиней. Главный героем будет как раз Элли, а Джоэл из протагониста превратится во второстепенного персонажа.

Что обещают? Боевик с элементами survival horror, где игра сконцентрирована на моментах стелс и выживания. Игроку придется постараться, чтобы не быть замеченным. Ведь противники стали намного бдительней: они могут переговариваться между собой, свободно передвигаться по всей локации. Игроки смогут, исходя из ситуации, выбрать подходящую тактику боя. И в открытую нападать (не всегда лучший вариант), можно будет просто сбежать. Но разработчики предупреждают, что абсолютно безопасных мест не будет. Это создаст дополнительную динамику и напряженность. Расширена будет система крафтинга – в арсенале Элли появятся разрывные стрелы. Мир игры стал намного сложнее и больше, а огромное количество деталей позволило добиться невиданного реализма. Дата выхода: 14 февраля 2020 года. Но это не точно. 4. Ремейк Final Fantasy VII На прошедшей выставке E3 2019 ремейк Final Fantasy VII был признан лучшей игрой. Вышедший в 1997 году оригинал повествовал о группе положительных персонажей, которая противостоит энергетической корпорации. Но настоящим злом и угрозой человечеству оказалось непобедимое инопланетное существо. Жанр игры стал приближен к научной фантастике, чем к фэнтази. Мир стал современнее, сеттинг тоже. «Нельзя заставлять новые красивые модели Клауда и Баррета стоять в ряд, прыгать вперед для удара по противнику, а потом отпрыгивать обратно на место до следующего хода…», – Тэцуя Номура.

Square Enix утверждают, что ремейк не будет полной калькой оригинала. Собственно, с 1997 года в мире геймдизайна многое изменилось, но отличия будут не только в картинке и сеттинге, появятся новые сценарные ходы. За основу берется не только FF7, но и Crisis Core, Drige of Cerberus, анимационные, компьютерные фильмы по этой теме. Согласно сюжету ремейка, подпольная организация «Лавина» борется против корпорации «Шинра», контролирующей жизненную силу всей планеты. Бывший боец «Шинра», а ныне наёмник Клауд Страйф, помогает повстанцам, не зная, что ждёт его впереди. Компания выпустит пока только один эпизод на PS4, геймеры шутят, что последующие будут выпускать на консолях нового поколения. Первый эпизод масштабной jrpg покажет нам город Мидгар. Что обещают? Бой будет проходить в режиме реального времени, появится возможность переключаться между персонажами. Теперь отпадет необходимость стоять и атаковать противника по очереди, как раньше. Разработчики вернули шкалу АТВ, чтобы ее воспользоваться, придется подождать полного ее заполнения. Это позволит наложить заклинание и воспользоваться какой-нибудь способностью. Битва с боссами требует подготовки, а вот с рядовыми противниками можно будет разобраться в Real-time. Дата выхода: 3 марта 2020 года 5. Cyberpunk 2077 Да, о ней не говорит разве что ленивый. Публикуются новости о системных требованиях, стартует предзаказ коллекционного издания, а журналисты различных игровых изданий гадают: будет ли петь Киану Ривз? Ажиотаж вокруг игрушки оправдан. Компания-разработчик CD Projekt RED создала в свое время культового «Ведьмака», и фанаты ждут не меньшего от них.