«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»

Продюсер Виктор Дробыш поделился своими впечатлениями после нацотбора на «Евровидение», в котором победила его подопечная – ЗЕНА. Видео с просмотром выступления 16-летней певицы продюсер опубликовал в Instagram. Виктор Дробыш:

LIKE IT. Уррааааа!!!!! Наша ЗЕНА будет представлять БЕЛАРУСЬ НА «Евровидении-2019» в Израиле!!!!! Это большая удача и огромная ответственность. Начинаем работать.

Скриншот из видео со страницы instagram.com/vdrobysh

Продюсер вместе с коллегой смотрят в студии номер ЗЕНЫ. Виктор Дробыш:

Вот с этим парнем, на вот этой студии мы сделали песню, которая поедет на «Евровидение» от Беларуси.

Фото: instagram.com/zena__official