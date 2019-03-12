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«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»

12 марта 2019 10:36
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Продюсер Виктор Дробыш поделился своими впечатлениями после нацотбора на «Евровидение», в котором победила его подопечная – ЗЕНА.

Видео с просмотром выступления 16-летней певицы продюсер опубликовал в Instagram.

Виктор Дробыш:
LIKE IT. Уррааааа!!!!! Наша ЗЕНА будет представлять БЕЛАРУСЬ НА «Евровидении-2019» в Израиле!!!!! Это большая удача и огромная ответственность. Начинаем работать.

«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»-1

Скриншот из видео со страницы instagram.com/vdrobysh

Продюсер вместе с коллегой смотрят в студии номер ЗЕНЫ.

Виктор Дробыш:
Вот с этим парнем, на вот этой студии мы сделали песню, которая поедет на «Евровидение» от Беларуси.

«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»-4

Фото: instagram.com/zena__official

В конце ролика продюсер добавил: «Трепещи Киркоров, трепещи Лазарев, мы идем».

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Певице ЗЕНЕ – 16 лет. Она была самой юной участницей национального отбора, однако за плечами у артистки участие в отборах на детское «Евровидение» и опыт ведения конкурса в Минске, а также третье место на «Новой Фабрике звезд».

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# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Виктор Дробыш # ЗЕНА # Фотофакт

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