«Трепещи Лазарев». Виктор Дробыш верит в победу Беларуси на «Евровидении»
Продюсер Виктор Дробыш поделился своими впечатлениями после нацотбора на «Евровидение», в котором победила его подопечная – ЗЕНА.
Видео с просмотром выступления 16-летней певицы продюсер опубликовал в Instagram.
Виктор Дробыш:
LIKE IT. Уррааааа!!!!! Наша ЗЕНА будет представлять БЕЛАРУСЬ НА «Евровидении-2019» в Израиле!!!!! Это большая удача и огромная ответственность. Начинаем работать.
Скриншот из видео со страницы instagram.com/vdrobysh
Продюсер вместе с коллегой смотрят в студии номер ЗЕНЫ.
Виктор Дробыш:
Вот с этим парнем, на вот этой студии мы сделали песню, которая поедет на «Евровидение» от Беларуси.
Фото: instagram.com/zena__official
В конце ролика продюсер добавил: «Трепещи Киркоров, трепещи Лазарев, мы идем».
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Певице ЗЕНЕ – 16 лет. Она была самой юной участницей национального отбора, однако за плечами у артистки участие в отборах на детское «Евровидение» и опыт ведения конкурса в Минске, а также третье место на «Новой Фабрике звезд».
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