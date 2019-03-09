Тёща или свекровь? Учёные рассказали, какая бабушка полезнее внукам

Новости мира. Принято считать, что женщины живут дольше мужчин, поскольку в долгосрочной перспективе приносят потомству бОльшую пользу. Бабушки помогают своим дочкам справляться с различными хлопотами и заботятся о внуках. Благодаря бабушкам дети получают больше шансов на выживание. Однако с этим согласны не все исследователи. Некоторые учёные считают, что влияние бабушек на внуков незначительно, или же вовсе приводит к плохим последствиям.

Учёные Финляндии и Канады решили проверить теорию, которая утверждала, что в семьях с бабушками дети выживают чаще.

Группа исследователей из Университета Турку изучила данные о рождаемости и смертности в церковных книгах Финляндии за 1731-1895 года. В них была информация о 5815 детях и их бабушках.

Канадские учёные анализировали Исторический реестр населения Квебека. С 1608 по 1799 года среди французских переселенцев были сведения о 3382 бабушках и 56 767 внуках. Оба исследования приводятся в журнале Cell.

Проведя независимые исследования, учёные пришли к похожим выводам. В семьях с бабушками дети от 3 до 5 лет выживали на треть чаще. Однако это только в тех случаях, когда бабушка была со стороны матери. Мать отца детей не влияла на внуков, а если она была старше 75 лет, то и вовсе снижала выживаемость малышей на 37%.

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Канадские биологи и антропологи обратили внимание на ещё один интересный факт. Если у женщин на момент рождения первенца были живы их матери, то детей в семье было, в среднем, на два больше. Соответственно, если мать женщины умирала, не дождавшись внуков, то в такой семье детей было меньше.

Также была замечена зависимость между числом детей и их выживаемостью от расстояния до бабушки. Если внуки жили в 25 км от бабули, то в семье было на 0,14 ребёнка меньше, и из них выживали на 0,12 ребёнка меньше. Если бабушка жила в 325 км от внуков, то в таких семьях детей было меньше на 1,75, а их выживаемость снижалась почти в полтора раза.

С тем, что бабушки чаще заботятся о детях своих дочерей (а не сыновей), согласны и американские антропологи. Вместе со специалистами по математической биологии и компьютерному моделированию они выяснили, что женщины-долгожительницы заботились о дочерях и их внуках, а это позволяло эффективнее передавать ген долгожительства. Результаты исследования опубликованы на сайте ScienceDirect.

Простоя схема такова: женщина с геном долгожительства заботится о дочке с тем же геном –> дочка рожает детей с геном долгожительства –> бабушка заботится о внучке –> вероятность выживания внучки повышается, и одновременно увеличивается вероятность передачи гена следующему поколению –> ген долгожительства у женщин закрепляется в популяции.

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Однако каким-то образом появление бабушек изменило соотношение фертильных мужчин и женщин. Об этом сообщается на сайте Университета Юты.

Согласно компьютерной модели эволюции, если в популяции не было пожилых женщин, то на 100 способных к деторождению девушек приходилось 77 мужчин. Через 30 тысяч лет после появления бабушек на 100 фертильных женщин приходилось 156 мужчин.

Можно предположить, что без опеки бабушек маленькие мальчики умирали чаще маленьких девочек. Есть и другой вариант. Насколько известно, мальчики рождаются чаще девочек. Забота бабушек о внуках помогала их дочерям рожать больше детей. Следовательно, если сделать грубое допущение, что на одну внучку в семье приходилось два внука, то дальнейшее изменение соотношения мужчин и женщин становилось неизбежным.

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Когда мужчин стало заметно больше, чем женщин, им пришлось бороться за хранительницу семейного очага, чтобы не остаться без потомства. Даже получив себе женщину мужчина не мог быть спокоен, ведь его соплеменники не дремлют, пока он на охоте. Из-за этого семейные мужчины иногда предпочитали забыть о собственном выживании и охоте, лишь бы не делиться, что приводило к вымиранию таких сообществ.

В тех группах, где женщины хранили верность единственному избраннику, мужчины могли спокойно уходить на охоту, а также заниматься изобретением различных полезных вещей, что привело моногамные сообщества к доминированию над полигамными.

Это же стало первым шагом к появлению браков.