Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про графа Дракулу

Новости Великобритании. Стивен Моффат и Марк Гэттис, создатели знаменитого сериала ВВС «Шерлок», собираются приступить к экранизации еще одного популярного романа викторианской эпохи.
Новости Великобритании. Стивен Моффат и Марк Гэттис, создатели знаменитого сериала ВВС «Шерлок», собираются приступить к экранизации еще одного популярного романа викторианской эпохи.
Стивен Моффат и Марк Гэттис. Фото: The Sun
Издание Variety сообщает, что работа над сценарием мини-сериала о Дракуле должна начаться в ближайшее время. Новый проект Моффата будет иметь ту же структуру, что и «Шерлок» − несколько эпизодов с хронометражем в полтора часа. Сейчас продюсеры ведут переговоры с ВВС по поводу будущей трансляции сериала. Имена режиссеров пока не разглашаются.
«Он вернется, когда вернется». Фото: imdb.com
Напомним, что роман «Дракула» Брэма Стокера был написан в 1897 году. Пока неизвестно, будет новый сериал классической историей об известном вампире, или действие, по примеру «Шерлока», будет перенесено в наши дни.
На вопросы Variety о продолжении «Шерлока» авторы ответили, что «он вернется, когда вернется».