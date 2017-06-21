Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про графа Дракулу

Издание Variety сообщает, что работа над сценарием мини-сериала о Дракуле должна начаться в ближайшее время. Новый проект Моффата будет иметь ту же структуру, что и «Шерлок» − несколько эпизодов с хронометражем в полтора часа. Сейчас продюсеры ведут переговоры с ВВС по поводу будущей трансляции сериала. Имена режиссеров пока не разглашаются.