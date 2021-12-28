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Чудеса случаются. История воссоединения хозяйки с кошкой спустя 9 лет после разлуки

28 декабря 2021 15:09
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В предрождественские дни чудеса случатся. Эта история – прямое тому подтверждение.  

Газета Manchester Evening News поделилась рассказом о воссоединении хозяев с питомцем спустя девять лет. Кошка по кличке Марли потерялась в 2012 году: она вырвалась во время прогулки.  

Чудеса случаются. История воссоединения хозяйки с кошкой спустя 9 лет после разлуки-1

Фото: PawPurrs Halfway House  

Женщина решила отыскать свою любимицу. Она по всему городу развесила объявления, днями напролёт бродила по улицам в поисках Марли. Но со временем надежды почти не осталось. В итоге хозяйка сделал вывод, что её питомец умер.  

19 декабря 2021 года женщине позвонили. Это была владелица приюта для животных Кэти Хейз. Девушка сказала, что Марли нашлась и её можно забрать. Животное принёс мужчина, который уже несколько месяцев о нём заботился. Благодаря микрочипу у кошки Кэти смогла связаться с её хозяйкой.  

Поэтому в канун Рождества скитания бедного зверька закончились. Теперь у него снова появился дом, дни пребывания в котором наполнены любовью и заботой хозяйки.  

Чудеса случаются. История воссоединения хозяйки с кошкой спустя 9 лет после разлуки-4

Фото: PawPurrs Halfway House  

Ранее мы рассказывали похожую историю, где любимец семьи нашёлся спустя 10 лет – подробности здесь.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

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