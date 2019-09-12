«Какая красавица растёт». Алла Пугачёва показала редкие фото внучки

Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии. На них запечатлена дочь Кристины Орбакайте. За сутки публикация собрала более ста тысяч лайков и около двух тысяч комментариев.
Народная артистка нежно подписала фотографии.
Алла Пугачева:
Всего 7 лет, а уже видно какая красавица растет.
Фото: instagram.com/alla_orfey
Поклонники щедро усыпали комплиментами маленькую Клавдию Земцову. Многие отметили, что девочка взяла лучшие черты своих родителей.
Фото: instagram.com/alla_orfey
Фото: instagram.com/alla_orfey
Летом Кристина Орбакайте опубликовала фото 7-летней дочери. Как отреагировали на кадры поклонники – здесь подробнее.