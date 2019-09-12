«Какая красавица растёт». Алла Пугачёва показала редкие фото внучки

Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии. На них запечатлена дочь Кристины Орбакайте. За сутки публикация собрала более ста тысяч лайков и около двух тысяч комментариев.

Народная артистка нежно подписала фотографии.

Алла Пугачева:

Всего 7 лет, а уже видно какая красавица растет.