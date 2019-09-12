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«Какая красавица растёт». Алла Пугачёва показала редкие фото внучки

12 сентября 2019 11:38
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Алла Пугачева опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые фотографии. На них запечатлена дочь Кристины Орбакайте. За сутки публикация собрала более ста тысяч лайков и около двух тысяч комментариев.

Народная артистка нежно подписала фотографии.

Алла Пугачева:
Всего 7 лет, а уже видно какая красавица растет.

«Какая красавица растёт». Алла Пугачёва показала редкие фото внучки -1

Фото: instagram.com/alla_orfey

Поклонники щедро усыпали комплиментами маленькую Клавдию Земцову. Многие отметили, что девочка взяла лучшие черты своих родителей.

«Какая красавица растёт». Алла Пугачёва показала редкие фото внучки -4

Фото: instagram.com/alla_orfey

«Какая красавица растёт». Алла Пугачёва показала редкие фото внучки -6

Фото: instagram.com/alla_orfey

Летом Кристина Орбакайте опубликовала фото 7-летней дочери. Как отреагировали на кадры поклонники – здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Алла Пугачёва # Клавдия Земцова

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