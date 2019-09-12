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Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года

12 сентября 2019 13:52
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Ежегодно проходят различные конкурсы для фотографов, которым даётся шанс показать свои лучшие снимки. Работы оцениваются и их авторы получают призы.

Один из таких конкурсов – «AGORA Awards 2019» с призом в 25 тысяч долларов – идёт прямо сейчас. В настоящее время выбраны пятьдесят финалистов из 21 страны. Награждение состоится 6 ноября в Барселоне.

Предлагаем и вам взглянуть на лучшие фотографии 2019 года, сделанные за девять месяцев. Также есть видеозапись со снимками, которую можно посмотреть здесь.

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Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-1

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-3

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-5

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-7

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-9

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-11

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-13

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-15

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-17

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-19

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-21

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-23

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-25

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-27

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-29

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-31

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-33

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-35

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-37

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-39

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-41

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-43

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-45

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-47

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-49

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-51

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-53

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-55

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-57

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-59

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-61

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-63

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-65

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-67

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-69

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-71

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-73

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-75

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-77

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-79

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-81

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-83

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-85

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-87

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-89

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-91

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-93

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-95

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-97

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года-99

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале AGORA images

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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