Животные, люди и космос. 50 лучших фотографий 2019 года

Ежегодно проходят различные конкурсы для фотографов, которым даётся шанс показать свои лучшие снимки. Работы оцениваются и их авторы получают призы.

Один из таких конкурсов – «AGORA Awards 2019» с призом в 25 тысяч долларов – идёт прямо сейчас. В настоящее время выбраны пятьдесят финалистов из 21 страны. Награждение состоится 6 ноября в Барселоне.

Предлагаем и вам взглянуть на лучшие фотографии 2019 года, сделанные за девять месяцев. Также есть видеозапись со снимками, которую можно посмотреть здесь.

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