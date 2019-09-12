Первая сестра у десяти братьев. Женщина 18 лет пыталась родить девочку

Женщина хотела родить девочку любой ценой. Для этого ей потребовалось одиннадцать попыток.
Женщина хотела родить девочку любой ценой. Для этого ей потребовалось одиннадцать попыток.
Фото: instagram.com/mrsbrett79
Как сообщает Bored Panda, два года назад 39-летняя жительница Великобритании Алексис Бретт родила мальчика, его назвали Ротагаид. После этого Бретт стала единственной британкой, у которой родились десять мальчиков подряд. Но на этом женщина не остановилась.
Фото: facebook.com/alexis.brett.3
Несколько недель назад в большой семье появилась девочка по имени Кэмерон. По словам родителей, последняя беременность была случайной. Однако больше детей заводить в семье не планируют, ведь у них уже есть 10 мальчиков от 2 до 17 лет и их младшая сестра.
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Фото: facebook.com/alexis.brett.3
Отец детей работает машинистом поезда. В Британии эта работа считается престижной, поэтому работники не получают полное пособие на ребёнка. Утро в семье начинается рано, муж Алексис уходит на работу около 5:30, после этого женщина выпивает чашечку кофе и принимает душ. К этому моменту просыпаются дети, и начинаются повседневные хлопоты.
Фото: facebook.com/alexis.brett.3
Британка загружает стиральную машину по 49 раз в неделю и пылесосит семь раз в день. Когда закончится отпуск по уходу за ребёнком, Алексис планирует работать инструктором по фитнесу на полставки.
Фото: instagram.com/mrsbrett79
Родив одиннадцать детей, британка говорит, что теперь их семья полна.
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