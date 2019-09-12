Первая сестра у десяти братьев. Женщина 18 лет пыталась родить девочку

Женщина хотела родить девочку любой ценой. Для этого ей потребовалось одиннадцать попыток.

Фото: instagram.com/mrsbrett79

Как сообщает Bored Panda, два года назад 39-летняя жительница Великобритании Алексис Бретт родила мальчика, его назвали Ротагаид. После этого Бретт стала единственной британкой, у которой родились десять мальчиков подряд. Но на этом женщина не остановилась.

Фото: facebook.com/alexis.brett.3

Несколько недель назад в большой семье появилась девочка по имени Кэмерон. По словам родителей, последняя беременность была случайной. Однако больше детей заводить в семье не планируют, ведь у них уже есть 10 мальчиков от 2 до 17 лет и их младшая сестра. Фотограф показала, как меняются женщины после рождения первенца. Фото до и после

Фото: facebook.com/alexis.brett.3

Отец детей работает машинистом поезда. В Британии эта работа считается престижной, поэтому работники не получают полное пособие на ребёнка. Утро в семье начинается рано, муж Алексис уходит на работу около 5:30, после этого женщина выпивает чашечку кофе и принимает душ. К этому моменту просыпаются дети, и начинаются повседневные хлопоты.

Фото: facebook.com/alexis.brett.3

Британка загружает стиральную машину по 49 раз в неделю и пылесосит семь раз в день. Когда закончится отпуск по уходу за ребёнком, Алексис планирует работать инструктором по фитнесу на полставки.

Фото: instagram.com/mrsbrett79