Только очень «Ждун»: как скульптура голландской художницы стала мемом в СНГ
Новости России. В начале 2017 года в рунете начал набирать популярность новый мем – «Ждун», на котором изображена фигура неизвестного существа с человеческими руками. Мы собрали факты про популярный мем и сделали подборку самых смешных его изображений.
«Ждун» в оригинале. Фото: margrietvanbreevoort.nl
«Ждун» - это персонаж 26-летней нидерландской художницы Маргрит ван Брифор, которая создала его для больницы при Лейденском университете.
Существо является помесью слона, насекомого и человека.
Скульптуру установили весной 2016 года, однако популярной она стала немного позже.
Фото: margrietvanbreevoort.nl
На создание скульптуры девушку вдохновило то,
как люди стойко ожидают своей очереди на прием к врачу.
По словам Маргрит, часто люди ждут очень сосредоточенно, терпеливо, поэтому она и решила посвятить «Ждуна» пациентам.
Маргрит ван Брифор, художник:
Я однажды обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу в ожидании диагноза. Мне показались интересными их эмоции, и я решила сделать такого ожидающего персонажа.
Ван Брифон призналась, что является начинающей художницей. Совсем недавно она закончила свое обучение и решила сосредоточиться на скульптуре, потому что она объемна.
Еще одна скульптура ван Брифон. Фото: margrietvanbreevoort.nl
«Ждун» не первая скульптура молодого автора, который придумывает много идей и старается воплощать их в жизнь. Однако это только вторая работа, которую удалось продать. Маргрит не жалеет, что скульптура стоит около Лейденской больницы, потому что именно она и ее пациенты вдохновили на создание «Ждуна».
Еще одна скульптура ван Брифон. Фото: margrietvanbreevoort.nl
Маргрит рассказывает, что «Ждун» изменил ее жизнь. После того, как российская туристка выложила фотографию скульптуры, которая моментально стала мемом в СНГ, на скульптора в социальных сетях стали подписываться много русскоязычных аккаунтов. Самой художнице хотелось бы приехать и разобраться, почему именно в этом регионе ее работа стала так популярна.
Маргрит ван Брифор, художник:
Люди пишут, как им понравилась моя скульптура, присылают забавные изображения. Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают.
Фото: margrietvanbreevoort.nl
Действительно, в социальных сетях ежедневно появляются новые вариации вирусного мема. У «Ждуна» уже появился свои аккаунт в Instagram, где не только добавляют смешную подпись к фотографии, но и делают «Ждуна» героем известных картин и фильмов.
Маргрит ван Брифор завела страницу ВКонтакте для себя и своего персонажа. В ней девушка передала всем привет от «мамы» скульптуры и предложила опубликовывать самые смешные мемы. На официальный паблик «Ждуна» уже подписаны более 65 тысяч человек.
В Беларуси появилось много локальных мемов со «Ждуном» – один из них с представителями страны на «Евровидении-2017» группой Naviband. Этот мем с подписью «Осталось три месяца» очень популярен, но то ли еще будет. Сейчас Артем и Ксения ждут своего часа, репетируют, выступают с сольными концертами, знакомят со своим творчеством людей на разных континентах.
Напомним,
на прошлой неделе молодые люди растрогали своим исполнением победительницу прошлогоднего «Евровидения» Джамалу — здесь подробнее.