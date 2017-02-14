Только очень «Ждун»: как скульптура голландской художницы стала мемом в СНГ

Новости России. В начале 2017 года в рунете начал набирать популярность новый мем – «Ждун», на котором изображена фигура неизвестного существа с человеческими руками. Мы собрали факты про популярный мем и сделали подборку самых смешных его изображений.

«Ждун» в оригинале. Фото: margrietvanbreevoort.nl

«Ждун» - это персонаж 26-летней нидерландской художницы Маргрит ван Брифор, которая создала его для больницы при Лейденском университете. Существо является помесью слона, насекомого и человека. Скульптуру установили весной 2016 года, однако популярной она стала немного позже.

Фото: margrietvanbreevoort.nl

На создание скульптуры девушку вдохновило то, как люди стойко ожидают своей очереди на прием к врачу. По словам Маргрит, часто люди ждут очень сосредоточенно, терпеливо, поэтому она и решила посвятить «Ждуна» пациентам. Маргрит ван Брифор, художник:

Я однажды обратила внимание на людей, которые сидят в очереди к врачу в ожидании диагноза. Мне показались интересными их эмоции, и я решила сделать такого ожидающего персонажа. Ван Брифон призналась, что является начинающей художницей. Совсем недавно она закончила свое обучение и решила сосредоточиться на скульптуре, потому что она объемна.

Еще одна скульптура ван Брифон. Фото: margrietvanbreevoort.nl

«Ждун» не первая скульптура молодого автора, который придумывает много идей и старается воплощать их в жизнь. Однако это только вторая работа, которую удалось продать. Маргрит не жалеет, что скульптура стоит около Лейденской больницы, потому что именно она и ее пациенты вдохновили на создание «Ждуна».

Еще одна скульптура ван Брифон. Фото: margrietvanbreevoort.nl

Маргрит рассказывает, что «Ждун» изменил ее жизнь. После того, как российская туристка выложила фотографию скульптуры, которая моментально стала мемом в СНГ, на скульптора в социальных сетях стали подписываться много русскоязычных аккаунтов. Самой художнице хотелось бы приехать и разобраться, почему именно в этом регионе ее работа стала так популярна. Маргрит ван Брифор, художник:

Люди пишут, как им понравилась моя скульптура, присылают забавные изображения. Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают.

Фото: margrietvanbreevoort.nl

Действительно, в социальных сетях ежедневно появляются новые вариации вирусного мема. У «Ждуна» уже появился свои аккаунт в Instagram, где не только добавляют смешную подпись к фотографии, но и делают «Ждуна» героем известных картин и фильмов.

Фото: zjhdun

Фото: zjhdun

Фото: zjhdun

Фото: zjhdun

Маргрит ван Брифор завела страницу ВКонтакте для себя и своего персонажа. В ней девушка передала всем привет от «мамы» скульптуры и предложила опубликовывать самые смешные мемы. На официальный паблик «Ждуна» уже подписаны более 65 тысяч человек.

Фото: pikabu

Фото: pikabu

Фото: onedio.ru

Фото: vk.com/zhdun

Фото: vk.com/zhdun

Фото: vk.com/zhdun