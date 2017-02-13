Академия звукозаписи США объявила победителей «Грэмми»
Новости США. 12 февраля состоялась церемония вручения премии Национальная академия звукозаписи США «Грэмми». Звезды мировой музыкальной индустрии собрались в зале «Staples Center» в Лос-Анджелесе, чтобы получить золотые статуэтки по итогам 2016 года.
Фото: grammy.com
Национальная академия звукозаписи США в 1957 году основала премию, которая первоначально называлась «Gramophone Awards», а в 1959 году была переименована в «Грэмми». Члены академии присуждают победу в номинациях не учитывая популярность или коммерческий успех. Голосование жюри проходит тайно.
Количество номинаций «Грэмми» меняется год от года. На первой церемонии статуэтки вручали победителям в 28 категориях. На премии 2017 года вручили 82 граммофона.
Национальная академия звукозаписи США в разное время награждала таким мировых знаменитостей как Элвиса Пресли, Джона Леннона, Тину Тернер, Уитни Хьюстон и многих других.
Сегодня рекордсменом по числу наград «Грэмми» является англичанин Георгу Шолти, который получил 31 граммофон и был в номинации 74 раза. Он работал дирижером в Чикагском симфоническом оркестре. После премии в 2012 году выяснилось, что на втором месте – американская скрипачка Элисон Краусс. 45-летняя исполнительница кантри за свою карьеру получила премию «Лучший альбом» и «Лучшая запись». Далее в рейтинге с 27 статуэтками находятся Куинси Джонс, продюсер самого продаваемого альбома в мире («Thriller» Майкла Джексона). На 3 месте - Пьер Булез и Владимир Горовиц с 25 победами.
Фото: grammy.com
В 2017 году победителеями премии «Грэмми» стали:
Альбом года
«25» – Адель
Запись года
Hello – Адель
Песня года
Hello – Адель
Лучший новый артист
Chance the Rapper
Лучший современный урбанистический альбом
Lemonade – Бейонсе
Фото: grammy.com
Лучшее вокальное поп-исполнение
Hello – Адель
Лучший вокальный поп-альбом
«25» – Адель
Лучшее рок-исполнение
Blackstar – Дэвид Боуи
Лучшая рок-песня
Blackstar – Дэвид Боуи
Лучший рок-альбом
Tell Me I’m Pretty – Cage The Elephant
Лучший альтернативный альбом
Blackstar – Дэвид Боуи
Лучшее R&B-выступление
Cranes In The Sky – Соланж
Лучшая R&B-композиция:
Lake By The Ocean – Maxwell
Лучший R&B-альбом
Lalah Hathaway Live – Лала Хэтэуэй
Лучшее R&B-выступление
Cranes In The Sky – Соланж
Лучшее совместное рэп-выступление
Hotline Bling – Дрейк
Лучший рэп-альбом
Coloring Book – Chance the Rapper
Лучшая рэп-композиция
Hotline Bling – Дрейк
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