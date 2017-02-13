Академия звукозаписи США объявила победителей «Грэмми»

Новости США. 12 февраля состоялась церемония вручения премии Национальная академия звукозаписи США «Грэмми» . Звезды мировой музыкальной индустрии собрались в зале «Staples Center» в Лос-Анджелесе, чтобы получить золотые статуэтки по итогам 2016 года.

Фото: grammy.com

Национальная академия звукозаписи США в 1957 году основала премию, которая первоначально называлась «Gramophone Awards», а в 1959 году была переименована в «Грэмми». Члены академии присуждают победу в номинациях не учитывая популярность или коммерческий успех. Голосование жюри проходит тайно.

Количество номинаций «Грэмми» меняется год от года. На первой церемонии статуэтки вручали победителям в 28 категориях. На премии 2017 года вручили 82 граммофона.

Национальная академия звукозаписи США в разное время награждала таким мировых знаменитостей как Элвиса Пресли, Джона Леннона, Тину Тернер, Уитни Хьюстон и многих других.

Сегодня рекордсменом по числу наград «Грэмми» является англичанин Георгу Шолти, который получил 31 граммофон и был в номинации 74 раза. Он работал дирижером в Чикагском симфоническом оркестре. После премии в 2012 году выяснилось, что на втором месте – американская скрипачка Элисон Краусс. 45-летняя исполнительница кантри за свою карьеру получила премию «Лучший альбом» и «Лучшая запись». Далее в рейтинге с 27 статуэтками находятся Куинси Джонс, продюсер самого продаваемого альбома в мире («Thriller» Майкла Джексона). На 3 месте - Пьер Булез и Владимир Горовиц с 25 победами.