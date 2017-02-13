Другие: 7 нестандартных моделей из мира моды

Новости мира. Каноны модельной красоты уже давно вышли за пределы популярных когда-то параметров 90-60-90. Сейчас в мире моды рамки красоты очень расширились – на подиумах и обложках журналов появляются нетипичные модели. Мы собрали для вас истории и фотографии самых необычных из них. Коудия Диоп Сама девушка себя называет – богиня меланина. Ее кожа имеет неестественно насыщенный темный цвет. На Instagram Коудии подписаны более 389 тысяч человек. Саму Коудию в детстве очень часто дразнили из-за ее непохожести на остальных. Поэтому в социальных сетях девушка призывает людей не стесняться своих недостатков или особенностей и утверждает, что каждый человек прекрасен.

Коудия вторая слева. Фото: melaniin.goddess

Фото: melaniin.goddess

Фото: melaniin.goddess

Фото: melaniin.goddess

Винни Харлоу После участия в 21 сезоне популярного реалити-шоу «Топ-модель по-американски» на девушку обратили внимание множество модельных агентств и глянцевых журналов. У Винни – витилиго. Это болезнь, при которой нарушена пигментация кожи. Но случай Винни уникален – рисунок на ее теле симметричен с обеих сторон. У девушки более 1,6 миллионов подписчиков в социальных сетях. Винни снялась в клипе певицы Сии и репера Эминема «Guts Over Fear», у которого более 139 миллионов просмотров.

Фото: winnieharlow

Фото: winnieharlow

Фото: winnieharlow

Эшли Грэм Одна из самых узнаваемых плюс-сайз моделей в мире. Начала свою карьеру в 2001 году. Она украшала обложки самых популярных журналов, а в 2016 году стала первой моделью плюс-сайз на обложке спортивного издания Sports Illustrated. Девушка не стесняясь снимается в каталогах не только одежды, но и нижнего белья и купальников.

Фото: theashleygraham

Фото: theashleygraham

Фото: theashleygraham

Фото: theashleygraham

Виктория Модеста Девушка родилась в Латвии. В 20 лет ей ампутировали ногу, которая была повреждена при рождении. Но девушка после операции стала заниматься своей модельной и певческой карьерой. Виктория принимает участие в неделях моды. Для нее дизайнеры создают уникальные протезы. В 2014 году у певицы вышел клип «Prototyp», который набрал около 8 миллионов просмотров.

Фото: viktoriamodesta

Фото: viktoriamodesta

Фото: viktoriamodesta

Фото: viktoriamodesta

Дженест Рик Более известен как Зомби-бой. Все тело и даже лицо модели полностью покрыто татуировками. Парень наносил их с 16 лет – сейчас ему 31 год. Популярность молодому человеку принесли социальные сети. Его нашел дизайнер, который сотрудничал с Леди Гагой. С тех пор Дженест любимая модель Николя Формичетти. А парень снялся в клипе Леди Гаги «Born this way». Видео уже посмотрели около 200 миллионов раз. На вопрос не жалко ли ему своего тела Зомби-бой отвечал, что его тело – это его дом.

Фото: zombieboyofficial

Фото: zombieboyofficial

Фото: zombieboyofficial

Фото: zombieboyofficial

Диандра Форрест На девушку обратили внимание из-за ее особенностей – она афроамериканка-альбинос. Это очень редкое явление среди темнокожих – обладателем этой особенности кожи нельзя много времени проводить на солнце. У Диандры есть родной брат с такой же особенностью. Сейчас девушке 27 лет – она сотрудничала с крупными мировыми модельными агентствами, снималась в клипах у Канье Уэста, Бейонсе. Форрест называет себя «символом расового объединения», потому что в теле белого человека находится темнокожая девушка.

Фото: diandraforrest

Фото: diandraforrest

Фото: diandraforrest

Фото: diandraforrest

Дафна Селф Карьера этой модели началась в 1949 году. Сейчас Дафне 88 лет и она активно снимается в фотосессиях вместе с молодыми моделями. За 60 лет своего модельной работы Дафна работала с такими мировыми брендами как Dolce & Gabbana, Gap, Nivea, Olay, Tata-Naka, Michiko Koshinо, снималась для Vogue и Marie Claire. Модель специально не меняет свой цвет волос, оставляя их всегда естественно серебристыми. По словам Дафны Селф, темный или рыжий цвет волос не сделает ее моложе.

Фото: daphneselfe

Фото: daphneselfe

Фото: daphneselfe