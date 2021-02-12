«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?

Андрей Соловьев, директор тира:

Ощущение некой контролируемой мощи очень интересное, когда мы стреляем. Стрельба вообще такая тема довольно медитативная. Категорически не советую стрелять людям в состоянии алкогольного опьянения и людям с психическими какими-то отклонениями.

Удивительно, но в хрупких женских руках непослушная пуля всегда попадает в яблочко. Как правило, девушки более осторожны, собраны и целенаправленно следуют боевой задаче. В отличие от парней, которые наивно полагают, что смогут запросто приручить «игрушку» родом из детства. Предупрежден – значит вооружен. Но доступ к оружию можно получить лишь после инструктажа. Страйкбольные пистолеты выпускают пластиковые пули, свинцовыми заряжают пневматические винтовки. Стреляют здесь и холостыми патронами из боевого оружия. Незабываемые эмоции в подарок.

Андрей Соловьев:

Стрельба у нас происходит по экрану сенсорному большому. Он понимает, куда прилетает, попадает пуля. И соответственно можно выводить более 300 различных упражнений. Первоначальные навыки в принципе не нужны, если вы хотите попробовать, буквально инструктаж 2-5 минут позволит вам более-менее уверенно поражать цели.

Тимофей Морозов, инструктор по стрельбе:

Пистолет всегда смотрит только в сторону экрана, палец лежит под затвором. Теперь выставите левую руку вперед и просто обхватите пистолет. Главное – случайно не нажать на курок. Но где правит адреналин, нет места страху. Эйфория и чувство маленькой, но все же победы над самим собой. Стрельба действительно снимает стресс и невероятно повышает самооценку.

Лучшие образцы страйкбольного оружия. Знаменитый автомат Калашникова и его главный конкурент – американская автоматическая винтовка М16. Тимофей Морозов:

Опасные вы девушки, сначала бокс, потом на пистолеты перешли. Когда курс молодого бойца позади, шутки заканчиваются – заряжаем боевое. Время перейти на новый уровень. Научились снимать пистолет с предохранителя, тренируемся попадать в десяточку. Испытать силы первой вызвалась Вероника. Кто не спрятался, я не виновата. Пора и Маше почувствовать себя героиней голливудского блокбастера.

– Жми на спусковой крючок. Вот она, легенда стрелкового оружия. Нет предела совершенству. Опытный боец должен идеально владеть всем военным арсеналом. Мы решили освоить навыки стрельбы из главного оружия древних армий – лука.

Тимофей Морозов:

Рука у вас должна лежать под концом оплетки. Чтобы у вас стрела лежала на руке, надо сделать, чтобы была такая полочка для стрелы. Тетива натягивается тремя пальцами, у вас вот здесь первая фаланга, пытаетесь дотянуть лук до скул своих. Продеваем стрелу между луком и тетивой, а после целимся в мишень.