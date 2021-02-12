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«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?

12 февраля 2021 15:44
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Андрей Соловьев, директор тира:
Ощущение некой контролируемой мощи очень интересное, когда мы стреляем. Стрельба вообще такая тема довольно медитативная. Категорически не советую стрелять людям в состоянии алкогольного опьянения и людям с психическими какими-то отклонениями.

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-1

Удивительно, но в хрупких женских руках непослушная пуля всегда попадает в яблочко. Как правило, девушки более осторожны, собраны и целенаправленно следуют боевой задаче. В отличие от парней, которые наивно полагают, что смогут запросто приручить «игрушку» родом из детства. Предупрежден – значит вооружен. Но доступ к оружию можно получить лишь после инструктажа. Страйкбольные пистолеты выпускают пластиковые пули, свинцовыми заряжают пневматические винтовки. Стреляют здесь и холостыми патронами из боевого оружия. Незабываемые эмоции в подарок.

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-4

Андрей Соловьев:
Стрельба у нас происходит по экрану сенсорному большому. Он понимает, куда прилетает, попадает пуля. И соответственно можно выводить более 300 различных упражнений. Первоначальные навыки в принципе не нужны, если вы хотите попробовать, буквально инструктаж 2-5 минут позволит вам более-менее уверенно поражать цели.

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-7

Тимофей Морозов, инструктор по стрельбе:
Пистолет всегда смотрит только в сторону экрана, палец лежит под затвором. Теперь выставите левую руку вперед и просто обхватите пистолет.

Главное  случайно не нажать на курок. Но где правит адреналин, нет места страху. Эйфория и чувство маленькой, но все же победы над самим собой. Стрельба действительно снимает стресс и невероятно повышает самооценку.

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-10

Лучшие образцы страйкбольного оружия. Знаменитый автомат Калашникова и его главный конкурент – американская автоматическая винтовка М16.

Тимофей Морозов:
Опасные вы девушки, сначала бокс, потом на пистолеты перешли.

Когда курс молодого бойца позади, шутки заканчиваются  заряжаем боевое. Время перейти на новый уровень. Научились снимать пистолет с предохранителя, тренируемся попадать в десяточку. Испытать силы первой вызвалась Вероника. Кто не спрятался, я не виновата. Пора и Маше почувствовать себя героиней голливудского блокбастера.

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-13

 Жми на спусковой крючок.

Вот она, легенда стрелкового оружия. Нет предела совершенству. Опытный боец должен идеально владеть всем военным арсеналом. Мы решили освоить навыки стрельбы из главного оружия древних армий  лука.  

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-16

Тимофей Морозов:
Рука у вас должна лежать под концом оплетки. Чтобы у вас стрела лежала на руке, надо сделать, чтобы была такая полочка для стрелы. Тетива натягивается тремя пальцами, у вас вот здесь первая фаланга, пытаетесь дотянуть лук до скул своих.

Продеваем стрелу между луком и тетивой, а после целимся в мишень.

«Только инструктаж 5 минут». Как быстро научиться стрелять в тире?-19

 Все три пальца сразу распускайте.
– Плавненько, да?
– Да.
Я сказал пальцы, а не всю руку плавно опускаем назад.

И хоть первая попытка оказалась пыткой, второй выстрел вышел на ура.

Подробности в видеоматериале

# Развлечения # калейдоскоп # Вероника Макаревич # Мария Кронда # Тимофей Морозов # Андрей Соловьев # Фотофакт

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