Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?

У амура нет конкурентов, но в этот особенный день покровителю влюбленных придется несладко. Марафон дел сердечных подхватывает компания «Марко». Любовная почта нынче говорит на языке моды.
У амура нет конкурентов, но в этот особенный день покровителю влюбленных придется несладко. Марафон дел сердечных подхватывает компания «Марко». Любовная почта нынче говорит на языке моды.
Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма»:
Для женщин мы предложили косметичку. Это личный предмет ее гардероба и личный аксессуар. Косметички у нас есть как маленькие, так и большие, в которые можно положить очень много всего. Положить это все в большую сумку, потом эффектно достать и идти с ней как с клатчем. Элегантным аксессуаром станет маленькая женская сумочка для телефона. У нас большая коллекция ремней поясных, можно подобрать под любую одежду: под платье, брюки, джинсы. Это более толстые, добротные ремни.
Женская сумочка – аксессуар с характером. Динамичная – шопер, женственная – клатч, причудливая – седлом. Ключница, визитница и многофункциональное портмоне из кожи высочайшего класса – мужской рай. А с легендарной парой обуви «Марко» вы покорите его навсегда.
Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Классические мужские полуботинки вне зависимости от сезона сохраняют свою актуальность. Модели выполнены из дорогих, качественных видов кож на модных итальянских фасонах. Отрезные края деталей украшены лазерной гравировкой и строчками.
Вместо тысячи роз. Подарок на века – теплая и мягкая шубка. Укутайте свою снежную королеву в меха от «Марко». Всем на зависть.
Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Можете приобрести у нас новый ассортимент, новые изделия, куртки кэжуал стиля в светлых тонах для подвижных девушек. Также мы их предлагаем в разных цветах и сочетаниях.
Там, где рождается любовь. Уютная домашняя обстановка – лучший романтик. Меховые подушки, мягкий плед и фигурные ковры подарят минуты наслаждения. А пушистые брелоки-сердечки будут оберегом чувств. Любите друг друга, а об остальном позаботится компания «Марко».
*На правах рекламы