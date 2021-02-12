Прямой эфир

Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?

12 февраля 2021 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

У амура нет конкурентов, но в этот особенный день покровителю влюбленных придется несладко. Марафон дел сердечных подхватывает компания «Марко». Любовная почта нынче говорит на языке моды. 

Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?-1

Светлана Грищенко, инженер по стандартизации и сертификации УПП «Витма»: 
Для женщин мы предложили косметичку. Это личный предмет ее гардероба и личный аксессуар. Косметички у нас есть как маленькие, так и большие, в которые можно положить очень много всего. Положить это все в большую сумку, потом эффектно достать и идти с ней как с клатчем. Элегантным аксессуаром станет маленькая женская сумочка для телефона. У нас большая коллекция ремней поясных, можно подобрать под любую одежду: под платье, брюки, джинсы. Это более толстые, добротные ремни. 

Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?-4

Женская сумочка – аксессуар с характером. Динамичная  шопер, женственная  клатч, причудливая – седлом. Ключница, визитница и многофункциональное портмоне из кожи высочайшего класса  мужской рай. А с легендарной парой обуви «Марко» вы покорите его навсегда.

Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?-7

Мария Яцук, художник-модельер ОАО «Красный октябрь» холдинга «Марко»:
Классические мужские полуботинки вне зависимости от сезона сохраняют свою актуальность. Модели выполнены из дорогих, качественных видов кож на модных итальянских фасонах. Отрезные края деталей украшены лазерной гравировкой и строчками.

Вместо тысячи роз. Подарок на века – теплая и мягкая шубка. Укутайте свою снежную королеву в меха от «Марко». Всем на зависть.  

Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?-10

Татьяна Ефремова, ведущий дизайнер УПП «Витебский меховой комбинат» холдинга «Марко»:
Можете приобрести у нас новый ассортимент, новые изделия, куртки кэжуал стиля в светлых тонах для подвижных девушек. Также мы их предлагаем в разных цветах и сочетаниях. 

Ремни, кошельки и ботинки. Какие подарки ко Дню святого Валентина подготовила компания «Марко»?-13

Там, где рождается любовь. Уютная домашняя обстановка – лучший романтик. Меховые подушки, мягкий плед и фигурные ковры подарят минуты наслаждения. А пушистые брелоки-сердечки будут оберегом чувств. Любите друг друга, а об остальном позаботится компания «Марко».

*На правах рекламы

# Реклама # калейдоскоп # Мария Кронда # Светлана Грищенко # Мария Яцук # Татьяна Ефремова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Десять лет назад мужчина провалил все экзамены и работал строителем. Теперь его успеху можно позавидовать
09 февраля 2021 14:34

Десять лет назад мужчина провалил все экзамены и работал строителем. Теперь его успеху можно позавидовать

Кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи. Его нашли в нескольких шагах от дома
09 февраля 2021 12:54

Кот вернулся в семью через 11 лет после пропажи. Его нашли в нескольких шагах от дома

Женщина нашла кошелёк и вернула его владельцам. Только вот потерян бумажник был 66 лет назад
09 февраля 2021 10:05

Женщина нашла кошелёк и вернула его владельцам. Только вот потерян бумажник был 66 лет назад