«Купидон будет присутствовать в зале». Чем порадует филармония зрителя ко Дню святого Валентина?

Ольга Бурлакова, ведущая:
Виктор, вы уже не первый год уделяете такое особое внимание Дню всех влюбленных. К чему бы это?
Ольга Бурлакова, ведущая:
Виктор, вы уже не первый год уделяете такое особое внимание Дню всех влюбленных. К чему бы это?
Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь:
Вы знаете, это прекрасный праздник. Есть возможность влюбленным, парам и тем, кто ищет свою вторую половинку, прийти, отдохнуть, провести хороший вечер в большом зале Белорусской государственной филармонии. Это будет уникальный вечер романтической музыки. Прозвучит музыка Мишеля Леграна «Шербургские зонтики», Астор Пьяццолла и его известное «Либертанго». Музыку саксофониста Кенни Джи будет исполнять наш белорусский Игорь Левчук, который будет играть также и на флейте Пана. То есть это все красивая музыка для влюбленных. Будет большой экран на сцене, будет видеоряд.
Ольга Бурлакова:
А вы практически как Купидон? Только дирижерская палочка и вы будете соединять сердца.
Виктор Бабарикин:
Не совсем. Купидон, я думаю, будет присутствовать в зале. На экране, наверное, будет сидеть или на балконе, будет целиться. Дело в том, что это будет дебют в филармонии как дирижера Государственной филармонии. На сцене музыку будет исполнять симфонический оркестр «Белтелерадиокомпании». Так что всех приглашаю.
Более подробную информацию можно узнать в видеоматериале.