«Купидон будет присутствовать в зале». Чем порадует филармония зрителя ко Дню святого Валентина?

Ольга Бурлакова, ведущая: Виктор, вы уже не первый год уделяете такое особое внимание Дню всех влюбленных. К чему бы это?

Виктор Бабарикин, заслуженный артист Республики Беларусь:

Вы знаете, это прекрасный праздник. Есть возможность влюбленным, парам и тем, кто ищет свою вторую половинку, прийти, отдохнуть, провести хороший вечер в большом зале Белорусской государственной филармонии. Это будет уникальный вечер романтической музыки. Прозвучит музыка Мишеля Леграна «Шербургские зонтики», Астор Пьяццолла и его известное «Либертанго». Музыку саксофониста Кенни Джи будет исполнять наш белорусский Игорь Левчук, который будет играть также и на флейте Пана. То есть это все красивая музыка для влюбленных. Будет большой экран на сцене, будет видеоряд.

Ольга Бурлакова:

А вы практически как Купидон? Только дирижерская палочка и вы будете соединять сердца.