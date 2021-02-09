Десять лет назад мужчина провалил все экзамены и работал строителем. Теперь его успеху можно позавидовать

Мужчина провалил экзамены на получение аттестата зрелости и услышал от учителя, что ничего не добьётся в жизни. Теперь же он стал успешным бизнесменом. Как сообщает WalesOnline, более 10 лет назад ныне 32-летний Скотт Дэвис бросил школу и не знал, как жить дальше. Сначала Дэвис сумел устроиться строителем и укладывал кирпичи. Затем произошёл кризис, в результате чего мужчина был уволен. Чтобы совсем не остаться без денег, Скотт упаковывал уголь, а также подрабатывал вождением экскаватора.

Фото: Sophie Renshaw Photography

Однако к 22 годам у Дэвиса был повреждён межпозвоночный диск, поэтому заниматься тяжёлой физической работой парень больше не мог. Он остался на попечении родителей. Чтобы чем-то занять сына, мама подарила Скотту улей. Молодому человеку очень понравилось это занятие. В то же время родители отправили Дэвиса на курсы по бухгалтерскому учёту, маркетингу и бизнесу, чтобы в дальнейшем парень смог работать в офисе. Однако дело обернулось иначе. Выполняя одно из заданий, которые поручали на курсах, Скотт написал план бизнеса по продаже мёда. Представляя свой план на занятии, Дэвис понял, что его идея на самом деле может быть реализована, поэтому молодой человек немедленно отправился в банк, чтобы взять кредит на создание своего бизнеса.

Фото: Sophie Renshaw Photography

Получив небольшую сумму, Скотт сделал логотипы для своих банок с мёдом, купил мёд, поскольку собственные ульи ещё не давали достаточно этого продукта, и отправился продавать свой товар соседям. За первый год Дэвис заработал 23 тысячи фунтов (31 тысяча долларов), за второй – 84 тысячи фунтов (115 тысяч долларов), за третий – 234 тысячи фунтов (322 тысячи долларов). Теперь Скотт вынужден был иногда просить помогать родственников, чтобы они клеили его логотипы на банки с мёдом. На четвёртый год Дэвис съездил на выставку, где представил свой товар. К счастью для Скотта, на его мёд обратили внимание продавцы медпродукции, которые заказали для своего производства 25 тысяч банок мёда.

Фото: Sophie Renshaw Photography

После этого Дэвис уже начал нанимать людей. Успех закрепился, когда с мужчиной связалась крупнейшая розничная сеть в Великобритании – Tesco. В разговоре с представителем компании Скотт проявил необычную для себя настойчивость. «Я сказал им: «Вы – британская розничная сеть, так почему вы не продаёте британский мёд?» В ответ я услышал: «Мы полностью с вами согласны. Вы можете запустить две линии своего товара в 500 магазинах», – вспомнил Дэвис.

Фото: Richard Stanton