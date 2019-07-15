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Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет

15 июля 2019 08:22
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Строчки из его песни «Прощай, цыганка Сэра» знают наизусть миллионы. Практически каждый трек Валерия Меладзе становился хитом российской эстрады. Сегодня  артист продолжает собирать многотысячные залы и записывать новые альбомы. Как изменился популярный исполнитель за 25 лет – смотрите в нашем материале.

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-1

Фото: instagram.com/meladzevalerian/

Первый сольный альбом Меладзе «Сэра» вышел в 1995 году и мгновенно сделал певца знаменитым. Всего у Валерия 7 сольников, еще два альбома он записал в составе группы «Диалог» в начале 90-х.

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-4

Фото: instagram.com/meladzevalerian/

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-6

Фото: instagram.com/meladze_brothers_fun/

«Девушки из высшего общества», «Самба белого мотылька», «Небеса», «Я не могу без тебя», «Салют, Вера» – одни из самых известных треков Валерия Меладзе.

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-9

Фото: instagram.com/meladze.am/

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-11

Фото: instagram.com/meladze.am/

С начала 2000-х и до сих пор у Меладзе выходят не только сольные композиции, но и песни, записанные в дуэте с другими популярными исполнителями: Ани Лорак, Григорием Лепсом, Константином Меладзе. В этом году вышел трек «Сколько лет» совместно с Матвеем Мельниковым, известным под псевдонимом Мот.

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-14

Фото: instagram.com/meladze.am/

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-16

Фото: instagram.com/meladzevalerian/

Помимо карьеры поп-певца, Валерий Меладзе занимается продюсированием, а также участвует в популярных музыкальных шоу. С февраля 2017 года он был наставником проекта «Голос. Дети» и «Голос 60+».

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-19

Фото: instagram.com/meladzemusic/

Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет-21

Фото: instagram.com/meladze.am/

Валерий Меладзе был дважды женат. От первой супруги, Ирины Малухиной, у него родилось четверо детей. В 2004 году певец начал отношения с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. В 2014 году пара зарегистрировала брак. Валерий и Альбина воспитывают двоих сыновей: Константина и Луку.

26 лет назад Таисия Повалий впервые выступила на «Славянском базаре» в Витебске.

Как изменилась певица – смотрите здесь.

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