Тогда и сейчас. Посмотрите, как изменился Валерий Меладзе за 25 лет
Строчки из его песни «Прощай, цыганка Сэра» знают наизусть миллионы. Практически каждый трек Валерия Меладзе становился хитом российской эстрады. Сегодня артист продолжает собирать многотысячные залы и записывать новые альбомы. Как изменился популярный исполнитель за 25 лет – смотрите в нашем материале.
Фото: instagram.com/meladzevalerian/
Первый сольный альбом Меладзе «Сэра» вышел в 1995 году и мгновенно сделал певца знаменитым. Всего у Валерия 7 сольников, еще два альбома он записал в составе группы «Диалог» в начале 90-х.
Фото: instagram.com/meladzevalerian/
Фото: instagram.com/meladze_brothers_fun/
«Девушки из высшего общества», «Самба белого мотылька», «Небеса», «Я не могу без тебя», «Салют, Вера» – одни из самых известных треков Валерия Меладзе.
Фото: instagram.com/meladze.am/
Фото: instagram.com/meladze.am/
С начала 2000-х и до сих пор у Меладзе выходят не только сольные композиции, но и песни, записанные в дуэте с другими популярными исполнителями: Ани Лорак, Григорием Лепсом, Константином Меладзе. В этом году вышел трек «Сколько лет» совместно с Матвеем Мельниковым, известным под псевдонимом Мот.
Фото: instagram.com/meladze.am/
Фото: instagram.com/meladzevalerian/
Помимо карьеры поп-певца, Валерий Меладзе занимается продюсированием, а также участвует в популярных музыкальных шоу. С февраля 2017 года он был наставником проекта «Голос. Дети» и «Голос 60+».
Фото: instagram.com/meladzemusic/
Фото: instagram.com/meladze.am/
Валерий Меладзе был дважды женат. От первой супруги, Ирины Малухиной, у него родилось четверо детей. В 2004 году певец начал отношения с солисткой группы «ВИА Гра» Альбиной Джанабаевой. В 2014 году пара зарегистрировала брак. Валерий и Альбина воспитывают двоих сыновей: Константина и Луку.
26 лет назад Таисия Повалий впервые выступила на «Славянском базаре» в Витебске.
Как изменилась певица – смотрите здесь.