Точно следовало уволиться. Мужчина показал письмо, которое ему прислал бывший работодатель

В конце 2020 года мужчина уволился из компании, поскольку посчитал условия труда неприемлемыми. Недавно он получил от бывшего работодателя письмо, которое доказывает правильность поступка мужчины.

Как сообщает SoraNews24, в Японии есть термин «Чёрная компания». Этим термином называют компании, которые заставляют сотрудников работать сверхурочно, не заботятся о поддержании благополучия работников и платят им низкие зарплаты.

В одной из таких компаний работал пользователь Twitter под ником Kachokun. В конце 2020 года японец понял, что у него больше нет сил ходить в офис. Мужчина нанял человека, который отнёс его заявление на увольнение.

Чтобы найти новую работу, Kachokun нужны некоторые документы, поэтому он отправил официальный запрос бывшему работодателю. Полученный ответ так удивил японца, что он захотел показать письмо другим людям.