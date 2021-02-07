Точно следовало уволиться. Мужчина показал письмо, которое ему прислал бывший работодатель
В конце 2020 года мужчина уволился из компании, поскольку посчитал условия труда неприемлемыми. Недавно он получил от бывшего работодателя письмо, которое доказывает правильность поступка мужчины.
Как сообщает SoraNews24, в Японии есть термин «Чёрная компания». Этим термином называют компании, которые заставляют сотрудников работать сверхурочно, не заботятся о поддержании благополучия работников и платят им низкие зарплаты.
В одной из таких компаний работал пользователь Twitter под ником Kachokun. В конце 2020 года японец понял, что у него больше нет сил ходить в офис. Мужчина нанял человека, который отнёс его заявление на увольнение.
Чтобы найти новую работу, Kachokun нужны некоторые документы, поэтому он отправил официальный запрос бывшему работодателю. Полученный ответ так удивил японца, что он захотел показать письмо другим людям.
Фото: twitter.com/kachokun
«Уважаемый Kachokun, большое спасибо за то, что ты покинул нашу компанию самым неприятным, худшим из возможных способов», – начинается письмо.
Далее говорится о том, что бог всё видит, и карма непременно настигнет мужчину. Затем следует оскорбление, после чего автор письма напоминает, что когда час расплаты настанет, будет уже слишком поздно плакать.
Наконец, работодатель переходит к сути. Он подтверждает, что получил запрос на документы, но считает, что не была произведена необходима оплата, поэтому Kachokun должен прислать компании сумму, равную одной его зарплате.
«Комиссию за банковский перевод ты должен оплатить сам. Когда перевод будет подтверждён, мы смиренно вышлем документы. Также мы не будем оплачивать доставку необходимых тебе документов. Пришли конверт с маркой», – завершается письмо.
Стоит отметить, что в письме употребляется форма слова «ты», которая в большинстве случаев используется, чтобы нагрубить собеседнику.
Пользователи соцсети иронично отнеслись к автору письма и заявили, что пугает не только невежливость, но также наличие ошибок и отсутствие стилистического единства, а это показывает компанию не в лучшем свете.
Также пользователи посоветовали мужчине аккуратно поместить письмо в файл и проконсультироваться с юристом. Kachokun и сам об этом подумал, поэтому обратился в Национальную инспекцию по трудовым нормам. Вероятно, после этого с мужчиной снова связался бывший работодатель, поскольку сейчас Kachokun уже размышляет над обращением в полицию.
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