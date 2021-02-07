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Полина Гагарина рассказала поклонникам, что вызывает у неё страх

07 февраля 2021 07:37
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Новости России. Российская певица Полина Гагарина призналась в неожиданной фобии. Об своём страхе артистка рассказала в сторис, отвечая на вопросы подписчиков. 

По словам Гагариной, она страдает мегалофобией – боязнью крупных объектов. Люди с данной фобией чувствуют дискомфорт при виде огромных зданий, статуй, а в некоторых случаях даже боятся очень высоких людей. 

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Полина Гагарина рассказала поклонникам, что вызывает у неё страх -1

Фото: instagram.com/gagara1987 

Фанаты певицы также спросили, как ей удаётся поддерживать себя в отличной форме. Гагарина ответила, что в этом ей помогают режим питания и регулярные тренировки. Для наглядности артистка показала несколько упражнений, которые выполняет.  

Кстати, во время второй беременности Полина Гагарина испытывала неутолимый голод, в результате чего набрала лишний вес. В итоге артистке пришлось худеть на 30 кг – здесь подробнее

# Звезды # калейдоскоп # Полина Гагарина

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