Полина Гагарина рассказала поклонникам, что вызывает у неё страх

По словам Гагариной, она страдает мегалофобией – боязнью крупных объектов. Люди с данной фобией чувствуют дискомфорт при виде огромных зданий, статуй, а в некоторых случаях даже боятся очень высоких людей.

Новости России. Российская певица Полина Гагарина призналась в неожиданной фобии. Об своём страхе артистка рассказала в сторис, отвечая на вопросы подписчиков.

Фанаты певицы также спросили, как ей удаётся поддерживать себя в отличной форме. Гагарина ответила, что в этом ей помогают режим питания и регулярные тренировки. Для наглядности артистка показала несколько упражнений, которые выполняет.