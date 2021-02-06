Жена получила от мужа пальто с сюрпризом в кармане и была на седьмом небе от счастья. Увы, правда её разочаровала
Муж подарил жене красивое пальто, но женщину заинтересовало другое. И теперь мужчина явно сожалеет о своей невнимательности.
Как сообщает The Sun, мужчина собирался подарить на 33 день рождения своей супруге Ханне МакКейб пальто. Муж хотел убедиться, что угадал с размером, поэтому попросил жену примерить одежду раньше дня рождения.
Ханна примерила и поняла, что с размером всё в порядке. Затем она сунула руки в карманы и нащупала там что-то холодное и металлическое. Вынув это «что-то» из кармана и поднеся к глазам, МакКейб увидела розовый брелок от автомобиля Audi.
Женщина почти запищала от счастья. Ранее пара говорила о том, что неплохо бы купить автомобиль, поэтому Ханна подумала, что муж решил сделать для неё потрясающий сюрприз. МакКейб как бы невзначай подошла к окну в надежде увидеть сияющую машинку, но там ничего не было.
Удивившись, Ханна спросила мужа, не купил ли тот машину. «Конечно, нет», – ответил мужчина. В этот миг МакКейб всё поняла. Машины не будет. И пальто, подаренное ей, не новое. Владелец автомобиля продал пальто своей супруги или же владелица Audi продала своё пальто. И в кармане одежды был забыт брелок от машины.
После этого женщина помрачнела и вернула оба предмета их владельцам. Дальнейшая судьба мужа МакКейб неизвестна.
Однако можно предположить, что сейчас им очень пригодился бы конверт, который тётя невесты подарила ей и её жениху на свадьбу. В послании раскрывается секрет успешного брака – здесь подробности.