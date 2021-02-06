Жена получила от мужа пальто с сюрпризом в кармане и была на седьмом небе от счастья. Увы, правда её разочаровала

Муж подарил жене красивое пальто, но женщину заинтересовало другое. И теперь мужчина явно сожалеет о своей невнимательности. Как сообщает The Sun, мужчина собирался подарить на 33 день рождения своей супруге Ханне МакКейб пальто. Муж хотел убедиться, что угадал с размером, поэтому попросил жену примерить одежду раньше дня рождения.

Фото: The Sun

Ханна примерила и поняла, что с размером всё в порядке. Затем она сунула руки в карманы и нащупала там что-то холодное и металлическое. Вынув это «что-то» из кармана и поднеся к глазам, МакКейб увидела розовый брелок от автомобиля Audi. Женщина почти запищала от счастья. Ранее пара говорила о том, что неплохо бы купить автомобиль, поэтому Ханна подумала, что муж решил сделать для неё потрясающий сюрприз. МакКейб как бы невзначай подошла к окну в надежде увидеть сияющую машинку, но там ничего не было.

Фото: The Sun