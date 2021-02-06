Человек или собака? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей обнаружили снимок, на котором изображено что-то непонятное. На первый взгляд кажется, что это человек, а на второй – что это собака.

Любопытный снимок был опубликован в Facebook-аккаунте канадской радиостанции. 89.5 The Lake. Сотрудники радио признались, что и сами не сразу поняли, что перед ними изображено.

«Я точно видел мужчину, который идёт в лес, а что видите вы? Посмотрите дважды и попробуйте взглянуть на снимок под разными углами», – посоветовали они пользователям соцсети.