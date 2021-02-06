Человек или собака? Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей соцсетей
Пользователи соцсетей обнаружили снимок, на котором изображено что-то непонятное. На первый взгляд кажется, что это человек, а на второй – что это собака.
Любопытный снимок был опубликован в Facebook-аккаунте канадской радиостанции. 89.5 The Lake. Сотрудники радио признались, что и сами не сразу поняли, что перед ними изображено.
«Я точно видел мужчину, который идёт в лес, а что видите вы? Посмотрите дважды и попробуйте взглянуть на снимок под разными углами», – посоветовали они пользователям соцсети.
Фото: facebook.com/895theLake
Люди признались, что не сразу разглядели собаку. Кто-то увидел человека, на куртке которого изображена голова медведя, кто-то – только медведя, кто-то – человека с рюкзаком, покрытым снегом.
На самом деле на снимке изображена собака. То, что сначала можно принять за голову человека, является хвостом животного. Проще всего понять, что это не человек, посмотрев на правую переднюю лапу пса – нога здорового человека обычно так не гнётся.
Ранее пользователи соцсетей ломали голову над другим снимком. Он цветной или чёрно-белый? Попробуйте угадать (здесь подробности).