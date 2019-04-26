«Прекрасный вечер». Сергей Лазарев отдохнул в компании Ани Лорак и Филиппа Киркорова

Точно такое же фото на своей странице опубликовала и Ани Лорак.

Новости России. Певец Сергей Лазарев в своем напряженном графике нашел время, чтобы встретиться с друзьями – Ани Лорак и Филиппом Киркоровым.

Сейчас Сергей Лазарев усиленно готовится к песенному конкурсу «Евровидение». Певец будет покорять сердца фанатов конкурса во второй раз. Конкурс пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, а второй – 16. В нем и выступит Лазарев. Финал назначен на 18 мая.

Букмекеры называют российского певца одним из главных фаворитов конкурса. Пока неизвестно, каким будет номер исполнителя, однако песня уже набрала более 5 миллионов просмотров на YouTube.

Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»

Помогает в подготовке к конкурсу артисту Филипп Киркоров.

Ани Лорак также участвовала в «Евровидении». Она заняла второе место. Одним из авторов ее конкурсной песни был Филипп Киркоров. Он также был в команде артистки при подготовке.