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«Прекрасный вечер». Сергей Лазарев отдохнул в компании Ани Лорак и Филиппа Киркорова

26 апреля 2019 07:21
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Новости России. Певец Сергей Лазарев в своем напряженном графике нашел время, чтобы встретиться с друзьями – Ани Лорак и Филиппом Киркоровым.  

Артист поделился фото в Instagram.  

Сергей Лазарев:  
Прекрасный вечер с друзьями!!  

Точно такое же фото на своей странице опубликовала и Ани Лорак.  

«Прекрасный вечер». Сергей Лазарев отдохнул в компании Ани Лорак и Филиппа Киркорова-1

Фото: instagram.com/lazarevsergey  

Сейчас Сергей Лазарев усиленно готовится к песенному конкурсу «Евровидение». Певец будет покорять сердца фанатов конкурса во второй раз. Конкурс пройдет в Тель-Авиве. Первый полуфинал состоится 14 мая, а второй – 16. В нем и выступит Лазарев. Финал назначен на 18 мая.   

Букмекеры называют российского певца одним из главных фаворитов конкурса. Пока неизвестно, каким будет номер исполнителя, однако песня уже набрала более 5 миллионов просмотров на YouTube.  

Сергей Лазарев раскрыл детали своего номера для «Евровидения-2019»  

Помогает в подготовке к конкурсу артисту Филипп Киркоров.  

Ани Лорак также участвовала в «Евровидении». Она заняла второе место. Одним из авторов ее конкурсной песни был Филипп Киркоров. Он также был в команде артистки при подготовке.  

От Лорак до Лазарева. Как подопечные Киркорова выступали на «Евровидении» – здесь подробнее.  

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Сергей Лазарев # Ани Лорак # Филипп Киркоров

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