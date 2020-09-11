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Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками

11 сентября 2020 11:13
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Уникальный случай. У десятимесячной девочки в живых все пять поколений семьи. Мама малышки родила ее в 18, а бабушке всего 37 лет. Родственники считают, что девочке безумно повезло, потому что она смогла познакомиться даже со своими прапрабабушками с обеих сторон.  

Как сообщает Daily Mail, Элоиза Холланд родилась в ноябре. Малышка на 97 лет моложе своей прапрабабушки. Помимо родителей, у нее есть бабушка и прабабушка с обеих сторон семьи, которые тоже ее обожают. Семья с нетерпением ждет День матери, Рождество и другие праздники, чтобы отпраздновать их вместе.

Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками-1

Фото: Lee McLean / SWNS

Девочка родилась в Блэкпуле. 18-летняя мама София Холланд только что закончила изучать бизнес в колледже, а 21-летний отец Лиам Андервуд работает менеджером по техническому обслуживанию. Мать Софии, 37-летняя Карла Холланд, является матерью пятерых детей, а мать Лиама, 40-летняя Линда Барнс, работает сиделкой. Они обе бабушки малышки Элоизы и представляют третье поколение семьи, которая на этом не заканчивается.

Мать Карлы, 53-летняя Кэрол Беллоне, является менеджером по продажам рекламы, а мать Линды, Кэт Барнс, которой 70 лет, работает продавщицей в аквапарке. Это прабабушки Элоизы.

Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками-4

Фото: Lee McLean / SWNS

Мама Кэрол, 74-летняя бывшая профессиональная танцовщица, – прапрабабушка Элоизы. На вопрос, в чем секрет того, чтобы оставаться такой молодой, женщина ответила: «Главное  не отставать от детей. Они всегда на ходу, и временами это утомительно, но я их всех очень люблю. Нам вместе весело».

Еще одна прапрабабушка девочки, бывшая хозяйка фермы Бренда Скарисбрик, ей 97 лет. Она говорит: «Мы все были молодыми мамами, у Софии много поддержки со стороны семьи. Всегда есть с кем поговорить, когда тебе нужен совет, и я не могу представить, чтобы меня не окружали все мои замечательные родственники».

Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками-7

Фото: Karla Holland / SWNS

Говорят, что бабушки уделяют внимание внукам больше, чем детям. Кстати, малыши обычно тоже любят находиться с бабушками и дедушками. Посмотреть на внучку, которая стала точной копией бабушки, можно здесь.  

# Дети и родители # калейдоскоп # Элоиза Холланд # София Холланд # Лиам Андервуд # Карла Холланд # Кэрол Беллоне # Кэт Барнс # Бренда Скарисбрик

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