Десятимесячная малышка стала пятым поколением в семье. Она знакома со своими прапрабабушками

Уникальный случай. У десятимесячной девочки в живых все пять поколений семьи. Мама малышки родила ее в 18, а бабушке всего 37 лет. Родственники считают, что девочке безумно повезло, потому что она смогла познакомиться даже со своими прапрабабушками с обеих сторон. Как сообщает Daily Mail, Элоиза Холланд родилась в ноябре. Малышка на 97 лет моложе своей прапрабабушки. Помимо родителей, у нее есть бабушка и прабабушка с обеих сторон семьи, которые тоже ее обожают. Семья с нетерпением ждет День матери, Рождество и другие праздники, чтобы отпраздновать их вместе.

Фото: Lee McLean / SWNS

Девочка родилась в Блэкпуле. 18-летняя мама София Холланд только что закончила изучать бизнес в колледже, а 21-летний отец Лиам Андервуд работает менеджером по техническому обслуживанию. Мать Софии, 37-летняя Карла Холланд, является матерью пятерых детей, а мать Лиама, 40-летняя Линда Барнс, работает сиделкой. Они обе бабушки малышки Элоизы и представляют третье поколение семьи, которая на этом не заканчивается. Мать Карлы, 53-летняя Кэрол Беллоне, является менеджером по продажам рекламы, а мать Линды, Кэт Барнс, которой 70 лет, работает продавщицей в аквапарке. Это прабабушки Элоизы.

Фото: Lee McLean / SWNS

Мама Кэрол, 74-летняя бывшая профессиональная танцовщица, – прапрабабушка Элоизы. На вопрос, в чем секрет того, чтобы оставаться такой молодой, женщина ответила: «Главное – не отставать от детей. Они всегда на ходу, и временами это утомительно, но я их всех очень люблю. Нам вместе весело». Еще одна прапрабабушка девочки, бывшая хозяйка фермы Бренда Скарисбрик, ей 97 лет. Она говорит: «Мы все были молодыми мамами, у Софии много поддержки со стороны семьи. Всегда есть с кем поговорить, когда тебе нужен совет, и я не могу представить, чтобы меня не окружали все мои замечательные родственники».

Фото: Karla Holland / SWNS