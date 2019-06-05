«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями

Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.

Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.

Для пары это первый общий ребенок. У певца есть 5-летняя дочь Алиса от предыдущих отношений.