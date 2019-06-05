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«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями

05 июня 2019 14:37
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Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.

Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями-1

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Растем», – лаконично отметила Анастасия Решетова.

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями-4

Фото: instagram.com/timatiofficial

Тимати подписал снимки: «BLACK STAR TEAM».

«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями-7

Фото: instagram.com/timatiofficial

Для пары это первый общий ребенок. У певца есть 5-летняя дочь Алиса от предыдущих отношений.

«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхал на яхте с нынешней девушкой и бывшей (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Тимати # Анастасия Решетова # Фотофакт

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