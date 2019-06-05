«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями

Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.
Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.
Новости России. Тимати станет отцом во второй раз. Певец и его возлюбленная Анастасия Решетова готовятся стать родителями.
Пара подтвердила эту новость в Instagram. На опубликованных фото виден округлившийся живот девушки.
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova
«Растем», – лаконично отметила Анастасия Решетова.
Фото: instagram.com/timatiofficial
Тимати подписал снимки: «BLACK STAR TEAM».
Фото: instagram.com/timatiofficial
Для пары это первый общий ребенок. У певца есть 5-летняя дочь Алиса от предыдущих отношений.
«Это говорит о том, что они обе умные и достойные»: Тимати отдыхал на яхте с нынешней девушкой и бывшей (читать далее).