Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом

Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.

Как сообщает Oddity Central, популярность к мужчине пришла ещё осенью 2018 года. Каждый раз, когда китаец выступает, его буквально засыпают деньгами, таким образом зрители надеются снискать божественную благосклонность.

Вообще, мужчина просто сидит с обнажённым животом, улыбается и медленно ворочает головой, но его схожесть со смеющимся Буддой приводит людей в восторг.