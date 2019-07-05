Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом

Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.
Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.
Фото: odditycentral.com
Как сообщает Oddity Central, популярность к мужчине пришла ещё осенью 2018 года. Каждый раз, когда китаец выступает, его буквально засыпают деньгами, таким образом зрители надеются снискать божественную благосклонность.
Вообще, мужчина просто сидит с обнажённым животом, улыбается и медленно ворочает головой, но его схожесть со смеющимся Буддой приводит людей в восторг.
Фото: odditycentral.com
Кстати, в японской мифологии смеющийся Будда является одним из «семи богов Счастья» и называется Хотэй.
В прошлом году мы рассказывали о другой необычной работе.
В Швеции предлагалась вакансия профессионального лентяя – подробнее здесь.