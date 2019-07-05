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Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом

05 июля 2019 13:20
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Новости Китая. В Китае местный житель изображает смеющегося Будду на сцене, в постановочных сценах и даже на корпоративных мероприятиях.  

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом-1

Фото: odditycentral.com  

Как сообщает Oddity Central, популярность к мужчине пришла ещё осенью 2018 года. Каждый раз, когда китаец выступает, его буквально засыпают деньгами, таким образом зрители надеются снискать божественную благосклонность.  

Вообще, мужчина просто сидит с обнажённым животом, улыбается и медленно ворочает головой, но его схожесть со смеющимся Буддой приводит людей в восторг.  

Сидит и улыбается. Мужчина зарабатывает деньги необычным способом-4

Фото: odditycentral.com  

Кстати, в японской мифологии смеющийся Будда является одним из «семи богов Счастья» и называется Хотэй.  

В прошлом году мы рассказывали о другой необычной работе.  

В Швеции предлагалась вакансия профессионального лентяя – подробнее здесь.  

# Необычное # калейдоскоп

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