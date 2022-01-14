Нам понятно – им не очень. Иностранцы и их реакция на наши традиции и привычки

Наши традиции и привычки настолько уникальны и своеобразны, что не перестают удивлять иностранных жителей. Поэтому нередко обычные, на наш взгляд, вещи являются источником для вдохновения в написании зарубежных материалов.

Турецкое издание Medya Gunlugu рассказало о странных, по мнению иностранцев, привычках россиян. И вот какие были среди них.

В странах постсоветского пространства принято приходить в гости «не с пустыми руками». Торт, конфеты или мягкая игрушка – неважно. Главное – оказать внимание. Такая традиция непонятна жителям других стран. Иностранцы не понимают, чем обоснована потребность приносить какие-то гостинцы другим.