Нам понятно – им не очень. Иностранцы и их реакция на наши традиции и привычки
Наши традиции и привычки настолько уникальны и своеобразны, что не перестают удивлять иностранных жителей. Поэтому нередко обычные, на наш взгляд, вещи являются источником для вдохновения в написании зарубежных материалов.
Турецкое издание Medya Gunlugu рассказало о странных, по мнению иностранцев, привычках россиян. И вот какие были среди них.
В странах постсоветского пространства принято приходить в гости «не с пустыми руками». Торт, конфеты или мягкая игрушка – неважно. Главное – оказать внимание. Такая традиция непонятна жителям других стран. Иностранцы не понимают, чем обоснована потребность приносить какие-то гостинцы другим.
Класть ложку в кружку. Жители Турции искренне не видят смысла пить чай или кофе, подвергая свои глаза опасности. Некоторые считают, что россиянам так вкуснее, а холодная ложка помогает быстрее остыть напитку.
Есть зимой мороженое. Для многих иностранцев непонятно, почему в постсоветских странах продажа охлаждающего продукта в морозное время не теряет свою популярность. Наша тяга к такому десерту остаётся для турецких жителей большой загадкой.
Оптимизм. Возможно, для нас это покажется совсем неочевидным пунктом, но иностранцев искренне удивляют наши фразы «Всё, что ни делается, – к лучшему!» или, например, что «посуда бьётся на счастье».
У жителей стран бывшего Советского Союза сформировалась привычка отмечать главный зимний праздник несколько раз. В 1918 году в России были два Новых года: по юлианскому и григорианскому календарям. Отсюда и пришла привычка отмечать Старый Новый год.
Одна из традиций этого праздника – гадания. Узнать, какие обряды проводили наши предки в эту волшебную ночь, можно здесь.