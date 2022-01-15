Что вы знаете о диетах? Девушка ела наггетсы и стала самой сильной в мире

Чтобы быть сильным, надо соблюдать определённую диету, наполняя организм нужными ферментами для увеличения объёма мышц. Но это не значит, что нужно придерживаться именно правильного питания. Издание Daily Mirror рассказало, как работница сети ресторанов «Макдональдс» с помощью фастфуда смогла стать самой сильной женщиной.

Фото: SWNS

40-летняя спортсменка Мария Кшесинска неоднократно становилась победительницей на соревнованиях различного уровня. Среди самых значимых наград у неё есть золото на чемпионате мира в Куопио, что и дало ей титул самой сильной. Девушка поделилась, что секрет её успеха таится в любви к гамбургерам, наггетсам и молочным коктейлям из ресторанов быстрого питания. Мария считает, что именно в такой еде содержится много белка, который способствует росту мышечной массы. Девушка не только придерживалась своеобразной диеты, но и регулярно тренировалась.

Фото: SWNS

Такая физическая подготовка не только помогает получать золото на различных состязаниях. Сила Марии активно применяется на работе, когда нужно разгрузить тяжёлые посылки, с которыми справится не каждый мужчина. Спортсменка же решает такие задачи без особого труда.

Фото: SWNS