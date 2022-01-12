Может ли собачья драка повлечь ответственность для хозяина? На этот вопрос ответил юрист
Беззаботная жизнь с четвероногим полна радости и счастья. Но порой даже самая обыкновенная прогулка с пушистым другом рискует превратиться в остросюжетный блокбастер с любимым питомцем в главной роли. А ведь разнять собачью драку только полбеды, восстановить справедливость и взыскать нанесенный питомцу ущерб то еще приключение. Когда самостоятельно решить конфликт не получается, поможет буква закона.
Александр Костюкевич, юрист:
Вы должны, конечно, обратиться либо в жилищно-эксплуатационную организацию, они вправе составить протокол, но если что-то посерьезнее, лучше обращаться в органы внутренних дел.
Однако прежде чем сломя голову бежать за помощью к блюстителям закона, вам придется провести небольшое собственное расследование. Не спешите покидать поле боя, зафиксируйте на телефон произошедшее, найдите свидетелей и узнайте их контактные данные. Этой информации будет вполне достаточно, чтобы составить протокол и наконец встретиться с обидчиком лицом к лицу в суде.
Александр Костюкевич:
Если намордника не будет и одна собака покусает другую, то здесь очень серьезная ответственность. В первую очередь административная ответственность – статья 16.30. Если причиняется вред животному, человеку, имуществу (собака будет являться имуществом), предусмотрена административная ответственность от 10 до 30 базовых величин, также общественные работы или вплоть до административного ареста.
Решением суда виновную сторону также обязуют возместить нанесенный в ходе драки ущерб в полном объеме. Это и фактические затраты на лечение пострадавшего животного, и компенсация морального вреда.