Может ли собачья драка повлечь ответственность для хозяина? На этот вопрос ответил юрист

Беззаботная жизнь с четвероногим полна радости и счастья. Но порой даже самая обыкновенная прогулка с пушистым другом рискует превратиться в остросюжетный блокбастер с любимым питомцем в главной роли. А ведь разнять собачью драку только полбеды, восстановить справедливость и взыскать нанесенный питомцу ущерб то еще приключение. Когда самостоятельно решить конфликт не получается, поможет буква закона.

Александр Костюкевич, юрист:

Вы должны, конечно, обратиться либо в жилищно-эксплуатационную организацию, они вправе составить протокол, но если что-то посерьезнее, лучше обращаться в органы внутренних дел.

Однако прежде чем сломя голову бежать за помощью к блюстителям закона, вам придется провести небольшое собственное расследование. Не спешите покидать поле боя, зафиксируйте на телефон произошедшее, найдите свидетелей и узнайте их контактные данные. Этой информации будет вполне достаточно, чтобы составить протокол и наконец встретиться с обидчиком лицом к лицу в суде.

Александр Костюкевич:

Если намордника не будет и одна собака покусает другую, то здесь очень серьезная ответственность. В первую очередь административная ответственность – статья 16.30. Если причиняется вред животному, человеку, имуществу (собака будет являться имуществом), предусмотрена административная ответственность от 10 до 30 базовых величин, также общественные работы или вплоть до административного ареста.