Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда

Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр Джон Куко.

Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital

«Лёд повсюду! Ещё один снимок Натали Куко показывает обледенелую собственность на пляже, возле восточного края озера Онтарио. Вместе с порывами ураганной силы были огромные волны, которые захлестнули дом, а затем вода замёрзла», – написал Джон. Особое внимание уделяли птицам. Народные приметы на первую неделю весны

Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital

Этим домом семья владеет 85 лет. По их словам, ничего подобного раньше не случалось. В этот раз толщина льда составляет около метра. После произошедшего владельцы дома приступили к очистке здания, чтобы минимизировать ущерб. Семья надеется, что сможет получить страховку. Однако даже в этом случае есть вероятность, что страховка может не покрыть весь нанесённый ущерб. Аномальный февраль: температура выше нормы на 5 градусов

Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital

Джон уже не впервые видит «ледяной дом». В 2017 году мужчина видел аналогичный случай в том же штате. В том инциденте страховка покрыла весь нанесённый ущерб.

Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital