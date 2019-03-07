Дом на берегу озера покрылся метровым слоем льда

Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр Джон Куко.
Новости США. В американской деревне Пуласки штата Нью-Йорк дом на берегу озера Онтарио покрылся льдом. Об этом на своей странице в Facebook рассказал местный репортёр Джон Куко.
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital
«Лёд повсюду! Ещё один снимок Натали Куко показывает обледенелую собственность на пляже, возле восточного края озера Онтарио. Вместе с порывами ураганной силы были огромные волны, которые захлестнули дом, а затем вода замёрзла», – написал Джон.
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Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital
Этим домом семья владеет 85 лет. По их словам, ничего подобного раньше не случалось. В этот раз толщина льда составляет около метра. После произошедшего владельцы дома приступили к очистке здания, чтобы минимизировать ущерб. Семья надеется, что сможет получить страховку. Однако даже в этом случае есть вероятность, что страховка может не покрыть весь нанесённый ущерб.
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital
Джон уже не впервые видит «ледяной дом». В 2017 году мужчина видел аналогичный случай в том же штате. В том инциденте страховка покрыла весь нанесённый ущерб.
Фото: facebook.com/pg/JohnKuckoDigital
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